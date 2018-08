Institut for Menneskerettigheder: Gør det ulovligt at diskriminere LGBT’ere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Selv om mange nok forestiller sig, at vi i Danmark er færdige med at se ned på bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, er virkeligheden for LGBT-personer desværre en anden.

Unge LGBT-personer træder i disse dage frem i Sex og Samfunds kampagne #normcide og fortæller, at de oplever at blive set ned på, ekskluderet og i grelle tilfælde mobbet eller udsat for vold på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Når LGBT-personer bliver holdt nede på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet, betyder det, at vores samfund går glip af al det potentiale og talent, som de mennesker har. Men endnu værre er det, at de negative holdninger og fordomme fører til selvhad og lavt selvværd.

Mange LGBT-personer lider under følelsen af ikke at være accepteret eller høre til, og det giver sig ifølge tal fra Institut for Folkesundhed udslag i, at LGBT-personer dobbelt så ofte som andre forsøger at begå selvmord. Blandt nydanske LGBT-personer er forekomsten af selvmordsforsøg endnu højere. Vi har altså som samfund stadig en stor udfordring med negative holdninger og fordomme over for mennesker med anden seksuel orientering end flertallets, og det kan være dybt skadeligt for den enkelte LGBT-person at leve med.

Derfor er der brug for, at Folketinget forbyder diskrimination på grund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet. I dag er det kun ulovligt for arbejdsgivere at diskriminere på grund af seksuel orientering. Skoler, private firmaer, udlejere og andre må gerne vælge LGBT-personer fra alene på grund af deres seksualitet, og det gør de.

Danmark var blandt de første lande til at give LGBT-personer lige rettigheder til at være ægtefæller og forældre og mulighed for at skifte køn. Men Danmark halter nu bagud i beskyttelsen mod diskrimination på grund af seksuel orientering

Foreningen LGBT-ung fortæller, at deres medlemmer oplever at blive sorteret fra, når de vil leje et værelse. Undersøgelser peger på, at LGBT-personer bliver ekskluderet i sportsklubber. Og endelig kan nogle unge LBGT’ere fortælle om, at de er blevet udsat for diskrimination af deres lærere i folkeskolen. Selvom de færreste af os vel synes, det er i orden, så er LGBT-personer ikke på nogen af disse områder beskyttet mod diskrimination.

Et forbud mod diskrimination får naturligvis ikke som ved et trylleslag negative holdninger og fordomme til at forsvinde, men det vil være med til at vise den enkelte LGBT-person, at det ikke er ham eller hende, der er galt på den. Det er de negative holdninger og fordomme og forskelsbehandlingen, den er gal med. Et forbud mod diskrimination kan altså være med til at løfte byrden fra den enkeltes skuldre og virke som et skjold mod selvhad og lavt selvværd.

Danmark har været et foregangsland på LGBT-området. Danmark var blandt de første lande til at give LGBT-personer lige rettigheder til at være ægtefæller og forældre og mulighed for at skifte køn. Men Danmark halter nu bagud i beskyttelsen mod diskrimination på grund af seksuel orientering. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har slået fast, at diskrimination på grund af seksuel orientering er forbudt, og alle de andre nordiske lande har indført et forbud.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen har netop offentliggjort Danmarks første LGBT-handlingsplan og den indeholder mange gode initiativer. Desværre nævner den ikke et egentligt forbud mod diskrimination. Men det er oplagt, at regeringen og det danske Folketing giver LGBT-personer en stærkere beskyttelse mod diskrimination. Her i Pride-ugen skal vi både kunne være stolte af mangfoldigheden og beskyttelsen af minoriteter her i Danmark.