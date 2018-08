Mette er murer og lesbisk: Når hun siger fra, får hun at vide, at hun skal slappe af, for det er bare for sjov

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mette Dahlmann er kvinde. Murer. Lesbisk. En kombi, som ikke alle i branchen er lige gode til at håndtere. Mette har oplevet at blive kaldt betonlebbe på jobbet. Hun har oplevet at blive kaldt en mand, fordi hun elsker at gå med jeans og t-shirt. Og hun er blevet bedt om at give en mandlige kollega et blowjob med argumentet om, at det har hun jo aldrig prøvet før.

Når Mette så vælger at sige fra over for den slags adfærd, får hun ofte at vide, at hun skal slappe af, fordi det jo bare er ment for sjov.

Men nej, det er ikke spor sjovt! Det er både nedladende og sårende oplevelser. Og det viser klokkeklart, at ligestillingen for seksuelle minoriteter fortsat halter gevaldigt herhjemme.

Serie: Pride På lørdag går det årlige prideoptog igennem Københavns gader. Men priden er ikke kun en fest. Det er også anledning til at sætte fokus på de fortsatte udfordringer, LGBT-befolkningen møder. Hver dag i denne uge bringer vi indlæg om emnet.

Copenhagen Pride og fejringen af mangfoldigheden er i fuld sving i denne uge. Vi glæder os til at deltage i festen og til at fejre retten til at være sig selv. Men arbejdet for mere mangfoldighed, LGBT+ rettigheder og ligestilling er ikke altid en fest.

Vi har begge oplevet at blive mødt med kommentarer som:

»Slap nu af, vi har jo allerede ligestilling i Danmark - der er vigtigere ting at tage sig af«.

Og det er korrekt, at Danmark er et af de mest ligestillede lande i verden, og at vi generelt er et foregangsland i forhold til LGBT+ rettigheder og politiske initiativer. Men den positive historiske udvikling er ikke ensbetydende med, at vi er nået i mål. Der er stadig lang vej endnu, som Mettes oplevelser tydeligt beskriver.

Det kan ikke være rigtigt, at vi i 2018 ikke har opnået fuld accept og åbenhed over for LGBT+ personer på arbejdspladsen. Og det kan ikke være rigtigt, at homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner skal høre på nedladende kommentarer, hentydninger og jokes på arbejdspladsen.

Vi ved fra tidligere undersøgelser, at 40 pct. af LGBT+ personer ikke føler, de kan være åbne om deres kønsidentitet eller seksualitet på arbejdspladsen. Vi ved, at næsten hver tiende LGBT+ person har følt sig diskrimineret på arbejdspladsen på baggrund af deres seksualitet eller kønsidentitet. Og vi ved, at mere end hver tredje dansker har oplevet, at der tales nedsættende om LGBT+ personer på deres arbejdsplads.

For LGBT+ personer er vejen imod et ligestillet arbejdsmarkedet altså stadig lang. Vi har desværre ikke et endegyldigt bud på, hvad løsningen er. Det er fint, at regeringen efter flere års pres har lanceret Danmarks første samlede handlingsplan for at modarbejde mistrivsel og utryghed blandt LGBT+ personer. Nu mangler vi at se, hvordan de 42 tiltag bliver udmøntet – fagbevægelsen er i hvert fald meget klar på samarbejdet.

Det er vigtigt, vi får mere evidens og viden på området, så vi kan målrette indsatser, som på sigt vil bidrage til et mere mangfoldigt og inkluderende arbejdsmarked. Samtidig har vi i fagbevægelsen en opgave i at klæde vores tillidsvalgte på til at håndtere udfordringerne bedre. Men det store ansvar ligger hos arbejdsgiverne. Virksomhederne skal gennem personalepolitikker og kultur sikre et godt arbejdsmiljø, hvor den enkelte kan føle sig tryg ved at være sig selv.

Så nej, vi har langt fra vundet kampen for mere ligestilling og åbenhed i Danmark, så lad os i denne uge fejre mangfoldigheden, og i næste uge fortsætte arbejdet med mere åbenhed og ligestilling ude på landets mange arbejdspladser.