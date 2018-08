Studerende: Business-bloggeres sugerørsstunt klinger hult i klimadebatten

Man forsøger at fremstå grøn uden i virkeligheden at være det. Når bloggerne dropper sugerøret, men samtidig er med til at skabe en brug-og-smid-væk-kultur, når det gælder tøj, så er det et billede på danskernes grønne dobbeltmoral og selvbedrag. Lidt er selvfølgelig langt bedre end intet, men vi må ikke bilde os selv og hinanden ind, at vi kan forbruge og forurene derudad, hvis vi bare opgiver sugerøret og altid handler med et stofnet. Det er hverken radikalt eller effektivt nok.

Endnu mere problematisk bliver det, når politikerne gør det samme og lader sig nøje med overfladiske løsninger som at male deres logo grønt. En stor omgang greenwashing, der ikke rykker meget i det store klimaregnskab. Det er godt, at vi privatpersoner, politikere, virksomheder og bloggere er blevet opmærksomme på, at noget må gøres, men lad os nu være lidt ambitiøse og turde at ændre adfærd dér, hvor det også gør lidt ondt, men virkelig batter.

Vi redder simpelthen ikke kloden ved at sige nej til sugerør. Jeg håber, at vi i stedet ser mere til kampagnerne #nonewclothes og #noflight, og at politikerne samtidig vedtager nogle mere fremadstræbende rammer.