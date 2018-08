»Diagnosticering. Barriereanalyse. Awareness-skabelse. Værdiforankring«: Taler du også sort for at skjule, hvad du laver?

I vores bog om pseudoarbejde taler jeg og filosoffen Anders Fogh Jensen med mange af dem, der er lede og kede af at fylde verden med den slags bluff, men hvad med alle dem, der kynisk iværksætter disse luftkasteller og bevidst holder kritikken fra livet ved at tale et så uforståeligt sprog, at andre opgiver deres indvendinger af angst for at komme til at se dumme ud?

Noget tyder på, at managementsproget og det hæmningsløse behov for at hoppe på endnu en modedille er ved at nå et niveau, hvor det er decideret skadeligt, når tidskrævende og overflødigt arbejde kan maskeres med ord som strategi, executive presence, forandringssledelse eller det allestedsnærværende ord agilitet. Vi ved fra masser af undersøgelser, at folk ikke forstår virksomhedernes strategier eller aner hvordan de selv kan bidrage til den. Som medarbejdere griner vi forlegent, hver gang der bliver talt om værdierne, for ingen kan huske dem, men hele horder af mennesker er alligevel ansat til at belemre medarbejderne med disse ligegyldigheder. Horder af mennesker, der ofte heller ikke selv forstår, hvad ordene betyder.

Forfatter og ekspert i adfærdsdesign Morten Münster fortalte mig for nylig, hvordan han ofte havde stået med virksomhedsledere og bedt dem konkret forklare, hvordan en konkret medarbejder ved et samlebånd kunne blive mere agil, og ingen var typisk i stand til at komme med et svar på, hvad det overhovedet kunne betyde, skønt de samme mennesker glad og gerne talte om agilitet på alle niveauer oven på en bund af begejstrede eftersnakkere i stabsfunktionerne.

Ligeledes viser undersøgelser, at 9 af 10 ikke aner, hvad ordet ’strategisk’ betyder, men alligevel gladelig smider det foran andre ord som ’ledelse’, ’kommunikation’ og ’kompetenceudvikling’ uden at have den fjerneste idé om, hvad det gør ved kommunikationen, at den nu er blevet strategisk.

Den svenske forsker i ledelse Stephan Schaefer har vist, hvordan ledere bevidst holder sig selv uvidende om, hvad der foregår i virksomheden, når eksempelvis hr kommer rendende med et nyt program for innovation. I et konkret eksempel fra sin bog om managerial ignorance viser Schaefer, hvordan ingen af de interviewede ledere har nogen som helst idé om, hvordan alle de workshops, smarte slogans og påståede ændringer af mindset blandt medarbejderne på nogen konkret kausal måde skal føre til mere innovation. De håber bare, at nogle af de ord, de er blevet præsenteret for på powerpointpræsentationerne, på magisk vis laver den forandring, de så brændende ønsker sig.

Det er ganske alvorligt, når flotte ord, powerpointpræsentationer og inspirerende slogans står i vejen for et egentligt overblik over, hvad der rent faktisk bibringer værdi, og vi har efterhånden fået organisationer, der lever i spejlsale, hvor folk eftersnakker, og ingen vil indrømme, at de intet forstår. Her er det godt at ihukomme, at en af de ting, der skabte bankkrisen i 00’erne, var finansielle virksomheder, der ikke længere forstod deres egne produkter, troede blindt på oppustede salgstaler samt ledere, der ikke havde kompetencerne til at forstå, hvad de rent faktisk tjente deres penge på. Det korthus kollapsede det øjeblik, nogle råbte ’bullshit’ så højt, at alle banker kunne høre det, og alle løb skrigende væk på. På én gang.