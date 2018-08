Kulturordfører for SF i København: Musikundervisning skal være for alle børn i byen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ligesom vi ved, at idræt er godt for vores børn, ved vi, at de musisk-kreative aktiviteter også er det.

At få begge hjernehalvdele i sving, at udfolde sig, at blive begejstret, at få en på opleveren er en vigtig del af det at udvikle sig til et helt menneske. Det giver basis for, at man som ung og voksen nysgerrigt kan opsøge den perlerække af tilbud, som ikke mindst vores by, København, har at byde på.

Kulturbudgettet i København er ikke prangende. Som det er i dag, er bevillingen til Københavns kommunale musikskole f.eks. så lille, at musikskolen kun kan dække 0,8 procent af børnene i målgruppen.

SF mener, at alle børn i København har ret til at møde musik.

I det øvrige musiklandskab finder vi en række andre tilbud: Rytmisk Center, tilbud knyttet til kulturhuse, private aktører af mange forskellige slags. Det er godt med denne brede vifte, men fælles for alle tilbuddene er, at det stadig kun er en lille del af byens børn, der har glæde af dem. Og det er især de ressourcestærke familier, der er tale om.

SF mener, at alle børn i København har ret til at møde musik. Sker det i skolerne, fjernes uligheden, med hensyn til hvem der har overskud til at tage sine børn til koncert, til undervisning, til events osv. Derfor vil SF gerne have en garantiordning, der sikrer musiktilbud i skolerne.

Det kan være koncertoplevelser, det kan være længerevarende workshops, det kan være på skolen eller ude i musiklivet, det kan være inden for alle musikalske genrer. Skolen vælger selv, og der kan vælges fra den store hylde med tilbud, som byens mange musikaktører så leverer til. Ordningen faciliteres af kommunen.

Dertil kræves en pose penge, som sikrer, at skolerne ikke har udgifter til musiktilbuddene, således at alle skoler er med i ordningen, ikke kun skoler med særligt overskud. Samtidig bliver der med ordningen tale om en investering i det københavnske musikliv, som ønsker at nå ud til børnene.

Denne pose penge bør findes i budget 2019, så vi får sat gang i en positiv udvikling, der giver børn adgang til i første omgang musik, i næste omgang også de andre kulturgenrer: dans, teater osv.