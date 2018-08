ATP svarer Greenpeace efter kritik: Klimaområdet er en fuldstændig integreret del af vores investeringsprocesser

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Lad det være sagt med det samme: Vi er enige med Greenpeace i, at alle advarselslamper blinker i forhold til klodens klimatilstand. Derfor bakker vi – præcis som Greenpeace – op om den grønne omstilling blandt andet ved milliardinvesteringer i skove og grønne obligationer.

Men lad det også være sagt med det samme: ATP kan og skal ikke arbejde på samme måde som Greenpeace. Når vi investerer på vores fem millioner medlemmers vegne, indgår klimaproblematikken helt naturligt i vores overvejelser - på lige fod med andre væsentlige forretningsmæssige risici, som har indflydelse på, hvordan vi sikrer den bedst mulige pension. Det er i den forbindelse vores klare overbevisning, at samfundsansvar og gode afkast kan gå hånd i hånd.

På den baggrund bruger vi meget tid og mange ressourcer på at påvirke selskaber i en grønnere retning – det kalder vi aktivt ejerskab. Vi mener ikke, det er vejen frem at frasælge og ekskludere virksomheder. Vi tror som udgangspunkt på, at vi bedre kan få indflydelse, når vi kan gå i dialog med selskaber eller stemme for og imod forslag på deres generalforsamlinger.

Aktivt ejerskab er et langt sejt træk, men det er vores erfaring, at det nytter, og vi opnår gode resultater, som ikke havde været muligt ved frasalg

Vi bruger også dialogen med selskaberne til at blive klogere på, hvad de enkelte selskaber har af planer for en grøn omstilling. På den baggrund har vi – efter at have været i kontakt med en lang række selskaber i energisektoren – også i foråret 2018 justeret vores udenlandske aktieportefølje og frasolgt selskaber, hvor vi ikke mener, at deres forretningsmodel er langsigtet økonomisk bæredygtig. Her er vi enige med Greenpeace i, at der er virksomheder, som reelt ikke kommer til at bidrage til den grønne omstilling.

Mange af de selskaber, vi har været i dialog med, har for eksempel en plan for at udfase kul. Det gælder om at holde dem op på deres planer, og det gør vi bedst med aktivt ejerskab. Rigide principper om eksklusion og frasalg ville ikke have muliggjort den grønne omstilling, Ørsted (det tidligere DONG Energy) er i fuld gang med.

Aktivt ejerskab er et langt sejt træk, men det er vores erfaring, at det nytter, og vi opnår gode resultater, som ikke havde været muligt ved frasalg. Samtidig har vi også muligheden for at vælge de selskaber, som måske har udfordringer, men som udvikler sig i den rigtige retning.

Vi har respekt for, at Greenpeace har et ideologisk standpunkt og en markant holdning til, hvordan klimaet tilgodeses bedst muligt. Men vi bliver næppe helt enige om tilgangen, selv om vi i ATP også har fokus på klimaindsatsen.

Vi er ikke i mål endnu og selvom vi helt sikkert kan blive bedre til at fortælle, hvordan vi arbejder, så er vi faktisk stolte af, hvordan klimaområdet er en fuldstændig integreret del af vores investeringsprocesser. Og jeg kan love, at vi arbejder på hele tiden at blive bedre.