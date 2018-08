Pensionist: Tving butikkerne til at sælge cigaretter i kartoner, det vil ramme de unge

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg har svært ved at forstå, hvad der får vores oplyste ungdom til at begynde at ryge.

Men jeg ved, hvad der fik mig til at ryge som 13-årig, og jeg ved, hvad der ville have afholdt mig fra at begynde.

Dengang, i 1960, var det skadeligt for børn at ryge, men ikke for voksne. Det var snarere en del af deres personlighed.

Min ambition var at blive stor og voksen, og det kunne naturligvis kun gå for langsomt.

Altså måtte jeg begynde at ryge, selv om det smagte modbydeligt, hvad jeg naturligvis aldrig ville have indrømmet.

Men der var det lille problem med økonomien. Ugepengene strakte ikke til en pakke cigaretter.

Men det havde cigarhandleren henne om hjørnet en løsning på.

Han solgte rød Eiffel i 5-styks pakninger for 95 øre og en meget lille æske tændstikker for 5 øre. For 1 krone blev lille Jan forvandlet til storryger. Meget dygtig dreng. Nu har jeg lært, at det tager 14 dage at blive afhængig af at ryge, mens det tager 14 år at vænne sig fra.

Derfor er det mere effektivt at påvirke de unge til at lade være med at ryge end at påvirke rygerne til at stoppe.

Det er fint nok med rygeforbud i skolerne og forbud mod salg af cigaretter til børn under 18 år, men der skal mere til, hvis Danmark skal blive røgfri.

Lad mig bidrage med et forslag, som endda ikke vil koste samfundet noget: Vedtag en lov, som kun tillader salg af cigaretter i kartoner. Dem kender vi allerede fra det toldfri salg, så hvorfor ikke indføre dem som den obligatoriske størrelse i butikkerne?

Det vil næppe afholde inkarnerede rygere fra at fortsætte, men det vil være en alvorlig økonomisk barriere for unge mennesker uden store penge på lommen.