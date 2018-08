Josefine Klougart: Vi lever i en kollektiv fortrængning af det fundamentale vilkår, at vi ikke er adskilt fra naturen

Vi udgrænsede i forstandens og naturvidenskabens navn ikke kun de religiøse erfaringer, men et stykke hen ad vejen også de æstetiske og sensitive erfaringer. Erfaringer der var kredsende og sanselige, frem for lineære og abstrakte. Disse sensitive erfaringer fik sammen med sanseerfaringerne plads under logikken, i det nedre fakultet.

En af oplysningstidens egne filosoffer, Alexander Baumgarten så det klart, hvordan logikken og rationalismens forkærlighed for det abstrakte begreb førte et tab med sig: et tab af det konkrete og partikulære.

Fra opgøret med det religiøse voksede et nyt mørke. Vi udviklede ét sprog om verden og neglicherede et andet, i stedet for at lade dem stå ved siden af hinanden, blev de rangordnede.

Jeg tror i høj grad, at den bevægelse væk fra de æstetiske sprog og sensitive erfaringer er central, hvis vi skal forstå, hvad der er bestemmende for den måde vi ser på naturen og behandler den i dag, hele den grundsituation, at vi ikke magter at passe på den.

Når vores politikere ønsker at sælge ud af den sparsomme natur, der er tilbage i nærheden af vores store byer eller for den sags skyld ude i landet, i de Vestjyske kystområder for eksempel, så skyldes det, at vi som kultur har dårlig adgang til de former for tænkning, der kan rumme og fatte og egentligt erkende vores eget vilkår - vores egen bestemmelse som natur, vores dødelighed og forbundenhed. På den måde har vi skabt et samfund, et sprog og en måde at tænke på, der ikke bare muliggør opdelingen mellem mennesket her og naturen der, men langt hen ad vejen fortrænger muligheden for at vi kan erfare, at det forholder sig anderledes.

Kampen for at bevare Amager Fælled er en del af en større kamp

Kampen for at bevare Amager Fælled er en del af en større kamp. En kamp for at bevare eller måske i virkeligheden indføre en anden form for tænkning i vores samfund. På vores skoler, på vores arbejdspladser, i vores medier skal vi udvikle måder at åbne os - mod naturen, mod kunsten og mod hinanden - for at tænke mere nuanceret, sammen.

Jeg tror, der findes et stort og uerkendt savn i mange af os. Det sætter sig i os, i vores samfund og i vores kultur, som uro, irritation eller en sorg måske, som vi ikke forstår og som vi prøver at medicinere og købe og underholde os ud af. Det er en uro, der gør os afhængige af hastighed, en irritation, der fører til en isolation og afvisning af andre mennesker, en sorg, vi falder i og ikke ved hvordan vi skal rejse os fra.

Vi mangler et fælles sprog, der kan binde os sammen, så de spredte erfaringer af forbundenhed, af vores egen bestemmelse som natur, kan krystallisere sig på måder, der skaber forandring ude i verden.

Det er det, vi er i gang med her. Når vi mødes for at bakke op om fælleden. Men det er også det vi gør, når vi læser et digt, giver os tid til at stå og se lyset falde ind gennem store glasmosaikker, eller når vi går gennem den lyse sommernat ud mellem de lave træer på Fælleden og hører nattergalen synge måske for første gang siden vi var børn.

Hvis vi skal bevæge et helt samfund, skal vi ikke bare åbne os for disse erfaringer, vi skal også finde et sprog, der kan udfordre det bestående. Et fælles sprog, der bringer os tættere på at leve i overensstemmelse med vores egen bestemmelse som en del af naturen, der har adgang at skabe. Ikke i Guds billede, men i naturens billede. Vi skal gøre verden større, ikke indskrænke den. Vi skal forbinde os til naturen, ikke afskære os fra den.

I dag gør vi forsøget. Vi forsøger at fortælle politikerne, hvorfor det er en dårlig idé at udstykke fælleden - et sjældent naturområde tæt på den by, hvor så mange af os lever, på måder der ikke af sig selv skaber mulighed for at erfare vores intime forbundenhed alt det levende omkring os.

Vi skal finde ind til en måde at være menneske på, hvor vi opdager os selv som natur, som rummende den skabende kraft, som vi har til fælles med alt levende. Vi skal lære at sikre vores egen overlevelse, vi skal lære at ernære os ved jorden, på en balanceret måde, hvor vi ikke tager mere ud end vi giver tilbage. Vi skal udvikle en sensitiv måde at se hinanden og verden på, få adgang til en meget større del af vores egen bevidsthed, vi skal udvikle livsformer og myter, der gør livet større og ikke mindre. Vi skal åbne os mod alt det, vi ikke vidste, vi savnede. Og vi skal skabe nye fælleder: Nye områder i verden og i bevidstheden, hvor vi kan erfare den forbundenhed. Vores kroppe ved det allerede, vores kroppe ved, at blomster og græs en dag vil spire op igennem vores brystkasser, at vi allerede er ét, at vi selv er den jord, vores politikere vil sælge ud af.