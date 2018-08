Mor efter fertilitetsbehandling: »Jeg har sjældent oplevet så rungende en stilhed som den, der mødte mig i venteværelset«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg har sjældent oplevet så rungende en stilhed som den, der mødte mig i venteværelset på den fertilitetsklinik, hvor min kæreste og jeg gik sidste år gik i behandling.

Da jeg var i fertilitetsbehandling, gik jeg ofte med en følelse af, at vi var de eneste i verden, der ikke kunne blive gravide naturligt.

I vores tilfælde var det min kæreste, der grundet en medfødt kronisk sygdom gjorde, at vi kun kunne blive gravide ved hjælp af ICSI-metoden, reagensglas med mikroinsemination, men når man er i behandling bliver det hurtigt irrelevant, hvem eller hvad problemet er. Man kan ikke blive gravid og få det barn, man så brændende ønsker sig, og så er årsagen ligegyldig.

Alt imens vi gennemgik hormonprotokoller, ægudtagning og ægoplægninger, føltes det, som om alle omkring mig blev gravide blot ved at kigge på hinanden. Nøjagtig som jeg selv, da jeg i sin tid havde min seksuelle debut, havde fået banket ind i hovedet var muligt.

Det forekommer en gang imellem tragikomisk, at jeg med hormoner og fortrydelsespiller havde brugt hele min ungdom på at undgå at blive gravid, når det så, den dag jeg gerne ville være det, skulle være så – praktisk talt – umuligt at blive det.

Nå, men jeg blev på lykkeligste vis gravid, og jo længere hen i graviditeten jeg kom – og i endnu højere grad efter at jeg havde født en sund og rask datter – var det pludselig, som om alle omkring os havde været igennem den samme mølle af bekymringer, udredning, ventetid og behandling som min kæreste og jeg.

Kvinder, jeg gik til fødselsforberedelse med, kvinder, jeg trænede med, kvinder, jeg kom i mødregruppe med. Flere af vores vennepar. Flere af vores bekendte. Min kærestes tidligere fodboldtræner og hans kone.

Hver og en af dem havde hver sin fine fortælling og hver sine dyrebare erfaringer med fertilitetsbehandling på godt og ondt. Ja, flere af dem havde vi endda delt fertilitetsklinik med. Jeg forstår, at det kan være svært at italesætte barnløshed, når man står midt i det og er mentalt forstyrret af hormonbehandling, øm af nåleinjektioner i maveskindet og grædefærdig ved synet af (endnu) en negativ graviditetstest.

Og selv om min kæreste og jeg, også af praktiske årsager, delte en del med vores familie og venner, var det da ikke hvem som helst, vi inddrog i vores behandlingsforløb.

Men jeg ville ønske, at jeg havde været endnu bedre til at tale højt om det, for man er langtfra alene i det at få hjælp til at få børn. Omkring 9 procent af alle de børn, der sidste år blev sat i verden i Danmark, var ifølge Sundhedsdatastyrelsen resultatet af kunstig befrugtning. Fertilitetsbehandling er blevet hverdag for mange danske par og ventes at blive det for endnu flere i fremtiden.

Så måske kan vi gennem åbenhed og italesættelse af de tanker og udfordringer, der følger med behandlingen, hjælpe hinanden i processen og gøre noget ved stilheden i venteværelset på landets efterhånden mange fertilitetsklinikker.