Cand.scient.pol.: Hallo, er der en voksenpolitiker til stede?

Det er historisk belæg for, at centripetalkraften er megastærk i dansk politik, og derfor virker det skingert og utroværdigt, når ledende politikere igen og igen sætter fiktive politiske dramaer i scene. Tilbage i tid var der også magtkampe og intriger i dansk politik, men der er alligevel sket et stilskifte.

Anker Jørgensen, Poul Schlüter og Poul Nyrup Rasmussen tonede frem og forklarede os i slowmotion og med alvorsmine om samfundsudfordringer og om, at det nok skulle gå: at vi kom ud på den anden side af oliekrisen, kartoffelkuren og arbejdsløsheden. Det var helt sikkert old school og hammerkedeligt, men jeg savner sgu den nøgterne politiske retorik. Og jeg savner seriøsiteten: tilliden til, at det er viden og et benhårdt slid, der er konge i dansk politik.

Det er velkendt, at vi i stigende grad føler lede ved vores politikere, og at de dumper big time i troværdighedsmålingerne.

Men hvad er svaret på den alvorlige udfordring, som løber på tværs af samtlige partier? De evindelige politiske trakasserier er helt sikkert ikke vejen frem. Det er et anliggende, som rager de fleste en høstblomst. Og det er tragikomisk, når samtlige politikere efterfølgende bedyrer, at nu skal det også til at handle om visioner og politisk indhold. Jeg tror heller ikke, at det handler om manglende folkelighed, tværtimod.

Det er fint nok at kende til mennesket bag politikeren, men der er en hårfin balance mellem politisk seriøsitet og fjollet folkelighed, og lige nu er den tippet til fordel for sidstnævnte. De politikere, jeg tænker på med respekt, har ikke fast sæde i ’Mads og Monopolet’. De præsenterer ikke politiske udspil om dagen og fjoller rundt med Signe Molde og hendes quiz om aftenen. De satser ikke på at vinde ’Vild med Dans’, og vi skal ikke have et kig ind i deres køleskab.