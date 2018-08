Samfundsforsker: Tidens opportunisme ødelægger vores tillid til politikerne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der blev grinet en del, da Poul Schlüter i 1983 slog fast, at ideologier er noget bras. Underforstået, at man frem for ideologi skal styre i det politiske univers efter det muliges kunst. Hvilket måske var nemt nok for Schlüter, der som konservativ tog udgangspunkt i tidens tilstand.

I dag gør flere af de store partier, hvad de kan, for at signalere et sammenbrud i de traditionelle blokke i dansk politik. Blokke, der har været centrale for etablering af et flertal bag en regering. På den måde gør de, hvad de kan, for at bekræfte Schlüters pointe. Men hvis det ikke er ideer om et bedre samfund, der styrer, hvad kan partierne så bruge som politiske pejlemærker?

Opportunisme!

Dvs. en situation hvor man agerer ud fra givne muligheder frem for principper. I politik har opportunismen to pejlemærker: Hvilke partier kan man byde op til dans med håb om en svingom, ikke mindst i forbindelse med regeringsdannelsen, og hvilke vælgere kan man lokke eller skræmme ind i folden, så udgangspunktet for regeringsforhandlingerne bliver så godt som muligt.

Opportunisten spiller også med på det, der giver andre partier succes hos vælgere, eksempelvis opfattelsen af indvandrere som en trussel mod samfundet.

Opportunismen ligger ikke langt fra populismen, der spiller på modsætningen mellem en fjern og magtfuld elite og os almindelige mennesker. I hvert fald spiller opportunisten selvfølgelig også med det kort, hvis det giver stemmer.

En anden kilde til succes har været velfærd og nærhed. Ikke mindst for de ældre og syge. Derfor spilles der også her med opportunistiske overbud, eksempelvis i form af et sygehusvæsen, der er endnu tættere på borgerne, og en endnu mere omsorgsfuld ældreomsorg. For at svække modstanderen i den efterfølgende politiske debat slår man til på økonomien: Har man nu regnet det hele med, og er der virkelig råd til det?

Man kan passende overveje, om den opportunistiske tilstand i dansk politik giver vælgere ny tro på de politiske partier og deres løsninger. Og her vil man støde ind i to reaktioner.

Der er knap et år til næste folketingsvalg, og valgkampen er i gang. Den afdækker en uhørt politisk opportunisme, der kan give en kortvarig gevinst for nogle af partierne, men det er som tisseriet i buksen

På den ene side vil de borgere, der er interesseret i politik og også gerne deltager i politiske aktiviteter, løbe skrigende bort og beklage sig over, at man ikke længere kan have tillid til politikere – man ved jo ikke, hvor man har dem. Det gjorde de allerede ved valget i 2015, og denne politikermistillid vil blive forstærket blandt disse vælgere.

På den anden side vil de borgere, der ikke er specielt interesseret i politik, blive frustrerede, fordi de stilles nogle løfter i udsigt, som de sandsynligvis ikke får opfyldt, uanset om det drejer sig om indvandrere og velfærd. Det vil formodentlig også medføre endnu mere mistillid til politikere.

Der er knap et år til næste folketingsvalg, og valgkampen er i gang. Den afdækker en uhørt politisk opportunisme, der kan give en kortvarig gevinst for nogle af partierne, men det er som tisseriet i buksen, det bliver både vådt og koldt igen. Opportunismen og flirten med populisme vil i et lidt længere perspektiv fremme politikermistilliden. Samtidig åbner sammenbruddet i blokkene op for situationer, hvor regeringer hurtigt kommer i mindretal. Derfor er et nyvalg midt i valgperioden sandsynligt.