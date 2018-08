Anders Bondo: Folkeskolen bør have en central plads i finansloven. Ellers risikerer vi at miste den

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I dag offentliggør regeringen deres finanslovsudspil – det sidste udspil før det kommende folketingsvalg.

Jeg håber, at regeringen og Folketingets øvrige partier i den forbindelse er opmærksomme på situationen i folkeskolen. I perioden fra 2009 til 2017 er antallet af lærerstillinger blevet reduceret med 15 procent, mens antallet af elever i samme periode er faldet med 5 procent.

Reduktionen af antallet af lærere er altså tre gange så stort som faldet i antallet af elever. Folkeskolen har i samme periode fået til opgave at rumme langt flere elever med særlige indlæringsvanskeligheder – den såkaldte inklusionsopgave.

Ansvaret for folkeskolens økonomi er ganske enkelt endt i et politisk tomrum

I 2014 trådte ændringerne af den såkaldte folkeskolereform igennem. Ændringerne betød blandt andet, at elevernes timetal i skolen blev forøget med ikke mindre end 36 procent.

På trods af det er reduktionen i antallet af lærerstillinger fortsat, samtidig med at politikerne proklamerer, at nu skal eleverne blive så dygtige, som de kan.

Ingen tager ansvar for at få ændret på dette åbenlyse misforhold. Politikerne på Christiansborg, der har besluttet alle kravene til folkeskolen, slår syv kors for sig og henviser til, at folkeskolen er en kommunal opgave.

I mange kommuner fortsætter besparelserne og reduktionen i antallet af lærerstillinger med henvisning til den stramme økonomi, kommunerne er blevet pålagt gennem økonomiaftalen med regeringen – en aftale, som et stort flertal i Folketinget står bag.

Ansvaret for folkeskolens økonomi er ganske enkelt endt i et politisk tomrum. I stedet for at forholde sig til de helt konkrete tal, som er beskrevet ovenfor, tyr mange politikere til standardbemærkningen: ’Nu skal vi tale folkeskolen op!’.

Den vigtigste kulturformidlende institution

Folkeskolen har i den grad brug for opbakning. Folkeskolen har en uvurderlig betydning for, at det enkelte barn får mulighed for at møde den mangfoldighed, der er kendetegnende for det samfund, de skal vokse op og leve i. Folkeskolen har stor betydning for det demokrati, vi har udviklet i Danmark.

Folkeskolen er vores vigtigste kulturformidlende institution – ja, jeg kunne blive ved. Vi skal have løst de udfordringer, der er opstået som følge af den massive reduktion i antallet af lærere, samtidig med at de politisk besluttede opgaver er steget voldsomt.

Sker det ikke, vil elever, forældre og lærere i stigende grad vælge folkeskolen fra, hvilket vil forstærke udfordringerne og i sidste ende betyde, at vi reelt ikke har en folkeskole.

Der er ikke tale om et fjernt skræmmescenarie. KL’s undersøgelser viser, at der er alvorlige vanskeligheder med at rekruttere folkeskolelærere i samtlige regioner.

Og Rigsrevisionen har peget på, at 20 procent af lærerstillingerne varetages af personer uden læreruddannelse. Situationen er blevet forværret år efter år, og den løses ikke ved, ’at vi taler skolen op’.

Den løses kun, hvis der tages et reelt politisk ansvar for, at folkeskolen kan lykkes med sin opgave.