Cepos-chef: Vanetænkning giver ikke flere organdonorer. Skal vi tillade salg eller bytte af organer?

Et tv-program fra BBC har vist, hvordan flere potentielle donorer blev afvist eksempelvis med henvisning til de strenge alderskriterier, mens andre fik påbudt først at konsultere en psykolog.

Med 448personer på venteliste til et nyt organ er der brug for, at vi baner vej for adgang til flere organer. Det skal vi ikke gøre ved at tage organer fra folk, der ikke har givet os lov. Det gør vi ved at tænke nyt og fordomsfrit.

Vi bør overveje, om vi ønsker at tillade salg eller i hvert fald bytte af organer. Og om vi ønsker at prioritere således, at man står først i køen til organer, hvis man selv er villig til at stille sine egne organer til rådighed.

Frem for at bryde med de individuelle frihedsrettigheder, som er grundlaget for vores frie og åbne samfund, skal vi bryde med tabuerne. For vores model for organdonation trænger til et grundigt eftersyn.