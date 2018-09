Politiker vil sukkeret til livs: Vi har alle et ansvar for de overvægtige børn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politiker Jørgen Winther (V) har foreslået, at normalvægtige børn skal have en pengepræmie på 22.000 kr., når de når konfirmationsalderen. Jeg vil gerne sige Jørgen Winther tak, fordi han har fået sat børns overvægt på dagsordenen. Jeg vil gerne sige tak, fordi han har været modig nok til at tage fat på et tabubelagt emne, og fordi han forsøger at finde en løsning på problemet.

Jeg har selv i årevis arbejdet for at hjælpe svært overvægtige børn og deres familier med at opnå et varigt vægttab. Dette arbejde har lært mig, at børns kamp mod overvægt er enorm svær. Ikke fordi de ikke ved, hvad der skal til for at opnå et vægttab, men fordi børnene mangler opbakning fra omverdenen.

Selvfølgelig er det først og fremmest vigtigt, at børn møder opbakning fra deres familie, men mit arbejde har lært mig, at manglende opbakning fra vores offentlige institutioner og sociale netværk i lige så høj grad skaber problemet.

Forestil dig følgende:

Asta er 10 år og vejer 15 kg for meget. Hendes største ønske er at føle sig som en del af fællesskabet i klassen. Hun drømmer om at kunne passe det tøj, som de andre piger går i. Hun drømmer om at kunne følge med i idræt og om at slippe for nedladende tilråb og blikke. Asta er derfor startet i overvægtsbehandling hos sin sundhedsplejerske.

Familien vil gerne bakke op, men er udfordret socialt. Mor er alene med tre børn og har siden Astas fødsel kæmpet med depressioner. Far har en ny familie, og har sjældent tid til at støtte op om idræt eller sund madlavning.

I skolen har klasselæreren indført hyggetid hver onsdag, hvor eleverne skal skiftes til at have kage med. I denne uge deler skolen også is ud, fordi det er varmt, og om fredagen har klassens elever nået deres mål i matematik, hvilket fejres med flødeboller.

Om eftermiddagen går Asta i sfo. Her serveres der ofte koldskål, smoothies eller sukkerboller. Man kan også bage kage i sfo’en, og flere gange om måneden er der arrangementer med sodavand, chips og slik.

To gange om ugen går Asta til svømning for at tabe sig. Her bliver fødselsdage og højtider også fejret med slik og kage. Efter svømning mødes de andre piger i cafeteriet, hvor de køber pomfritter og sodavand.

I weekenden besøger Asta ofte sin mormor. Mormor synes, at weekend er lig med hygge, så hun serverer altid pizza og en stor pose bland selv-slik. Denne søndag skal Asta til fødselsdag ved Sofie fra klassen. Her bliver der først serveret boller, kakao og lagkage, og senere skal de på skattejagt, som byder på en stor skat fyldt med slikposer.

Asta ved godt, at hun skal sige nej tak til alle disse fristelser, men hun føler sig ydmyget, når hun hver eneste gang skal forklare hvorfor. Desuden føler hun sig udelukket af fællesskabet, hvis hun ikke kan deltage i de sociale madsituationer.

Ved Astas næste kontrol hos sundhedsplejersken har hun igen taget på.

Historien om Asta er ikke enkeltstående. Jeg har i mit arbejde mødt hundredvis af piger og drenge, som oplevede præcis de samme udfordringer.

Hvis disse børn ikke skulle kæmpe mod alle fristelserne i skolen, sfo’en og idrætsklubben, hvor de bruger de fleste af deres vågne timer, ville de have væsentligt lettere ved at nå deres mål om et vægttab. Dertil ville en sundere livsstil også gavne de normalvægtige børn og unge.

Så kære Jørgen Winther, tak, fordi du ligesom jeg bekymrer dig for børn, som kæmper mod overvægt. Jeg foreslår, at vi sparer pengene på kontante belønninger, men i stedet helt gratis indfører sukkerpolitikker i vores offentlige institutioner. De penge, vi sparer, kan vi i stedet investere i mere idræt i skolen, som Svendborg Kommune for nylig har bevist effekten af.

Lad os lette lidt af den store byrde, som børnene bærer rundt på, ved at vise, at vi som samfund og som politikere også tager ansvar.