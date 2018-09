Eksperter: Investering i kvinder er både god stil og en god forretning

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Et studie udarbejdet af McKinsey viser, at hvis kvinder opnåede fuld ligestilling i alle lande, ville verdens bruttonationalprodukt i 2025 kunne øges med op til 25 procent. Tænk engang, hele 25 procent.

Hvis man som virksomhed for alvor vil fremtidssikre sin forretning og bidrage til bæredygtig udvikling, kommer man simpelthen ikke uden om at investere i piger og kvinder.

Det er både god stil og god forretning. Og denne tilgang er Danmarks minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V), enig i, siger hun til os i forbindelse med den forbrugerkampagne, vi har lanceret i denne uge:

»Kvinders ligestilling er en forudsætning for afskaffelse af fattigdom. Jeg mener, at alle FN’s verdensmål er vigtige – men et af dem, som er en forudsætning for at nå alle de andre, er mål 5 om ligestilling. Vi fremmer en mere fri, rig og tryg verden, når vi skaber lige muligheder for alle – kvinder og mænd, piger og drenge«.

I mange udviklingslande er det en gængs opfattelse, at det at arbejde og varetage familiens finanser er forbeholdt mændene.

Det skyldes ofte, at kvindernes arbejde ikke opgøres som ’rigtigt arbejde’, hvorfor de heller ikke indgår som aktive beslutningstagere i finansielle spørgsmål.

I Kenya for eksempel opfattes landbrug generelt som mandeerhverv. Mændene ejer 99 procent af jorden, mens 80 procent af arbejderne er kvinder (mens de ved siden af passer børn og familie).

Hverken fra en ligestillings- eller udviklingsoptik giver denne ulighed mening. Undersøgelser viser nemlig, at kvinder i udviklingslande geninvesterer op mod 90 procent af deres indtægt i børn, familie og lokalsamfund.

For mændenes vedkommende er dette tal 30-40 procent.

Så hvordan kan man fra et virksomhedsperspektiv tænke nyt for at optimere kvinders muligheder? I kaffebranchen handler det i første omgang om at sikre kvinders adgang til kvalitetsuddannelse.

»Flere kvinder skal have en uddannelse som mig, så de lærer om alle de muligheder, vi har. Hvis der er vilje, så kan en kvinde klare alt«, siger Mariam fra det kenyanske kaffekooperativ Othaya.

At det også er en god forretning, er noget, som blandt andet den danske virksomhed Peter Larsen Kaffe har erfaret.

Gennem uddannelse er flere kvinder i Othaya-kooperativet lykkedes med at få ansættelse som ledere eller trænere, samtidig med at der er sket åbenlyse forbedringer i kaffeproduktionen.

Der er for eksempel Martha, som, efter hun blev enke, har optimeret afkastet af sin kaffeproduktion og fået mulighed for at drive egen forretning ved siden af.

Som forbrugere kan vi bakke op om disse indsatser ved at tænke etisk, når vi handler

Og Mariam, der i dag opkøber og leaser jord af kaffefarmere, der ikke kan få deres farme til at løbe rundt. Eller Jane, som konstaterer, at fordi mænd ikke tillader, at kvinderne arbejder og tjener deres egne penge, har hun valgt at drive sin velfungerende kaffefarm sammen med sin mor – uden mænds indblanding.

Flere virksomheder kan tage ved lære af disse kvinders erfaringer og stille krav til kvinders adgang til uddannelse inden for produktion og handel.

Som forbrugere kan vi bakke op om disse indsatser ved at tænke etisk, når vi handler. Vi kan vælge produkter fra virksomheder, som gør en indsats for at fremme ansvarlige værdikæder, og som tænker i nye baner for at fremme ligestilling.

Som borgere kan vi arbejde på at påvirke de politiske beslutningstagere, som for alvor sidder med nøglerne til forandring. Vi skal benytte eksemplerne og statistikkerne.

De fortæller os en samstemmende historie om, at kvinder er helt afgørende for at skabe vækst og udvikling. Måske lige nøjagtig den udvikling, som verden drømmer om.