Professor emeritus: Medierne præsenterer falske og fordrejede 'fakta' om stress

Danmark oplever en sand stressepidemi. Næsten dagligt hører vi om nye alarmerende undersøgelser, der viser, hvor mange stressede vi er, og om de mange alvorlige konsekvenser det har.

For nogle dage siden udtalte erhvervspsykolog Mette Thingstrup i Information: »Vi må tage et ansvar som samfund, hvis ikke vi vil tabe hundredtusindvis af mennesker til stress, depression og ensomhed«, og stresseksperten Pernille Rasmussen udtalte til Ugebrevet A4: »Vi kan jo ikke være konkurrencedygtige og produktive, hvis vi alle sammen er sygemeldte med stress«.

Tage Søndergård Kristensen F. 1943. Uddannet sociolog fra Københavns Universitet, doktorgrad i medicin fra samme universitet. Fhv. lektor ved Den Sociale Højskole, forsker ved Institut for Social Medicin, Københavns Universitet og ved Arbejdsmiljøinstituttet. 2000-08 professor i psykisk arbejdsmiljø. I dag selvstændig konsulent.

Det lyder meget alvorligt, men hvad er baggrunden for at sige den slags? Holder det vand, eller er der tale om en epidemi, som får momentum, fordi den bestandigt bliver fodret med halve og kvarte sandheder blandet op med misforståelser og overdrivelser?

Jeg har arbejdet med stress i over 30 år, og jeg besluttede mig for nogen tid siden for at undersøge, om der er belæg for de mange påstande om stress. Det viste sig at være en nedslående oplevelse. De fleste af de ’fakta’ om stress, der præsenteres i medierne, viser sig at være forkerte.

Tidligere på året kørte Politiken eksempelvis en omfattende kampagne under overskriften ’Ramt af livet’, hvor en af de mest citerede oplysninger kom fra Den Nationale Sundhedsprofil, som viste, at 25 procent af danskerne har stress. Ser man efter i rapporten, så advarer forskerne mod lige netop denne tolkning.

Der er tale om en vilkårlig grænse, som forskerne satte for at kunne sammenligne grupper. Man kunne med lige så stor ret sige, at 10, 20 eller 30 procent har stress. Forløbet er eksemplarisk: Man starter med en ’sandhed’, som ikke er helt forkert, og ender med et faktum, som ingen har tjekket, og som er misvisende. De 25 procent er siden blevet en urokkelig sandhed, som citeres overalt.

Sandheden om stress er altså, at der er langt flere, der lever af stress, end der dør af stress

Noget senere bragte Politiken en kronik, som jeg vil fremhæve, idet den på mange måder er typisk for italesættelsen af stress. Den blev bragt den 11.6. og ud over de 25 procent med stress indeholdt Kroniken tre centrale påstande: 1. Der er hver dag 35.000, der er sygemeldt med stress. 2. Hver tiende i arbejde har et voldsomt stresskollaps bag sig. 3. Hvert år dør 1.400 danskere af stress, og 1.000 af disse efterlader sig børn. Forfatteren til Kroniken præsenterede sig som erfaringsekspert i stress.

Den første påstand bygger på en undersøgelse fra Analyse Danmark i 2006, hvor 15 procent havde svaret, at de »af og til havde meldt sig syg på grund af arbejdspres eller stress«. Disse 15 procent regnede man så om til 35.000 dagligt sygemeldte!

Påstand nummer to om stresskollaps kunne jeg ikke finde kilde til, og Kronikens forfatter kunne ikke hjælpe mig.

Påstand nummer tre om dødelighed kommer jeg tilbage til.

For nylig havde Politiken så en forsidehistorie under overskriften: ’Flere føler sig stresset på jobbet’. Den var baseret på en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), som igen var baseret på nogle tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Analysen var baseret på tre spørgsmål, der ikke handlede om stress, men om robusthed, f.eks. »hvor ofte inden for den sidste måned har du følt dig sikker på dine evner til at klare vanskeligheder på arbejdet?«. På dette grundlag fandt AE frem til, at andelen med stress er steget med 20 procent siden 2012, og at pædagogerne ligger i top med en stigning på 50 procent.

Havde man set efter på NFA’s hjemmeside, ville man have kunnet se, at pædagogerne langtfra er de mest stressede, og at offentligt ansatte ikke er de mest belastede. Pædagogerne ligger nr. 14 med hensyn til stress, og hvad andre symptomer på dårligt psykisk helbred angår, ligger de nummer 22-28 (depressive symptomer, angst, træthed og dårligt mentalt helbred). Altså meget langt fra toppen.

NFA måler psykisk helbred på fem forskellige måder, og langt de fleste faggrupper med dårligt helbred hører hjemme i den private sektor. Begge Politikens nyheder var således langt fra sandheden.

Man kan overalt læse, at stress er ’den nye folkesygdom’, eller at stress er årsag til mange dødsfald. Myten om de mange dødsfald kommer fra undersøgelsen ’Risikofaktorer og folkesundhed’ fra 2006, hvori man fandt en sammenhæng mellem indflydelse i arbejdet og dødelighed.

Man havde her glemt at kontrollere for social status, hvilket gav anledning til myten om de 1.400 årlige dødsfald, man siden har kunnet støde på overalt. Reelt var der tale om overdødelighed blandt personer med lav social status.

Sandheden om stress og dødelighed er langt mindre dramatisk.