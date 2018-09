Pensionist: Mange unge journalister og tv-værter taler rasende hurtigt og burde sendes til talepædagog

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Indrømmet, vi er begge 80 og må anvende høreapparater for at kunne holde kontakt med omverdenen.

Men vi udfordres desværre dagligt foran fjernsynet. Ofte kan vi nemlig ganske simpelt ikke høre, hvad de siger!

Lad mig komme med et par eksempler: Når DR’s vejrudsigt er færdig, vil min kone gerne se Aftenshowet. Og så begynder problemerne.

Vi må kaste os over fjernbetjeningen og sætte lyden gevaldigt op, for af en eller anden uforståelig grund køres der nu med et lavere lydniveau end normalt hos DR.

Hvorfor pokker kan de to danske stationer ikke enes om det samme lydniveau?

Der må da sidde en lydmand ved pulten og sørge for det rigtige niveau!

Hertil kommer, at de unge journalister ganske simpelt taler rasende hurtigt. Vi har prøvet at sætte undertekster på, men da udsendelsen jo er en live-udsendelse, kan selv en dreven tastetrold ikke hamre så hurtigt i tasterne, at de kan følge med.

Helt galt står det til med den unge sympatiske Lise Rønne. I mine øjne burde hun sendes til en talepædagog.

Dels hastigheden, men også den uvane at sænke stemmen i løbet af en sætning, så vi ikke aner, hvad hun siger.

Et andet eksempel: Jeg elsker at se cykelløb på TV 2, men når jeg slår over på TV 2, bruger de her et helt andet (og lavere) lydniveau end DR.

Hvorfor pokker kan de to danske stationer ikke enes om det samme lydniveau? Hver gang vi skifter kanal mellem de to tv-aktører, må vi gribe til fjernbetjeningen.

TV 2 har nogle formidable kommentatorer til mine kære cykelløb. Både Dennis Ritter og Jørgen Leth taler et klart og tydeligt dansk, men den nytilkomne ekspert Brian Nygaard er næsten ikke til at forstå.

Dels taler han (som mange andre unge) rablende hurtigt, men han taler også, som om han bogstavelig talt har uld i mund! Jeg forstår næsten ikke, hvad han siger. Send også ham til en talepædagog!

Og vi ved, at vi ikke står alene med problemerne. Vi har en stor omgangskreds, og når emnet berøres, har de alle de beskrevne problemer. Og ingen synes at gøre noget ved det!