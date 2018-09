Netto: Unge skal ikke kunne købe øl og cigaretter med kontanter

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Antallet af danske unge, der ryger, er stigende. Vi er desuden med i toplisten over børn og unge, der drikker i en alt for tidlig alder.

Og det sker på trods af mange kampagner og indsatser gennem årene.

Som samfund har vi en fælles forpligtelse til at sørge for, at vi skaber nye røgfrie generationer, og at unge ikke drikker i en alt for tidlig alder.

Vi i detailhandlen har som en del af samfundet en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan, for at hjælpe til.

I Netto valgte vi i juli måned at tage et skridt, som både Kræftens Bekæmpelse og WHO anbefaler som en af de metoder, der kan nedbringe antallet af rygere, nemlig at gøre tobakken usynlig.

Siden vi valgte at skjule tobakken, er Føtex og Bilka begyndt at gøre det samme, og jeg kan fra min stol kun glæde mig over, at vi i fællesskab og på eget initiativ kan løfte en del af den store opgave, det er at nedbringe antallet af rygere.

Samtidig vil jeg dog opfordre mine kolleger i branchen til at følge med – for der er mange, der stadig kun taler om, at der skal gøres noget, i stedet for at omsætte det til handling i deres butikker.

Ud over det, vi selv kan gøre, er vi i detailhandlen desuden lovmæssigt forpligtet til at holde børn og unge væk fra tobak, spiritus og håndkøbsmedicin.

Vi skal tjekke, om unge, der køber tobak, spiritus, øl, vin eller hovedpinepiller, nu også har den alder, der skal til, for at de lovligt kan gøre det.

Det er allerede en del af rutinen ved kassen, og helt generelt er det min opfattelse, at branchen gør meget ud af at tjekke id og holde mindreårige væk fra varer, som de ikke må eller skal købe.

Men desværre er der stadig nogle, der ryger gennem nettet og alligevel får fingre i øl, cigaretter, piller eller en flaske vodka, selv om de ikke har alderen til det.

Det er der flere grunde til. En af de væsentligste og ret banale er, at det kan være rigtig svært at vurdere alderen på unge mennesker.

En på 15 kan sagtens ligne en på 20, og omvendt. Det dokumenterede Nettos Tjek-kampagne sidste år, hvor man selv skulle vurdere alder ud fra en række billeder.

Resultatet var, at kun i gennemsnit 40 procent var i stand til at vurdere, om personerne på billedet var over eller under den lovlige alder til at købe tobak eller spiritus.

Sandsynligvis er det lige så svært for vores medarbejdere, og derfor smutter id-kontrollen af og til, uanset hvor stor umage vi gør os.

Forskellige aldersgrænser for, hvad man må købe og hvornår, gør det heller ikke lettere hverken for kunderne eller for vores personale at få tingene til at fungere 100 procent hver eneste gang.

Der er altså stadig brug for at gøre noget, så tjek af id ved indkøb bliver naturligt for de unge. Derfor går detailhandlen og underholdningsbranchen i dag sammen om at sætte fokus på id-kulturen i en national id-dag.

På denne dag forpligter alle medvirkende sig til at bede om id for alle aldersgrupper for at sætte gang i diskussionen om id ved køb af varer, der er aldersgrænse på, bakket op af en konference på Christiansborg med samme tema.

I anledning af dagen vil jeg opfordre politikerne til at hjælpe os med at lukke nogle af de huller, der er og formentlig fortsat vil være, når det handler om at tjekke id hos de unge.

Helt konkret vil en meget effektiv metode være, at unge under 18 ikke skal kunne købe vin, øl, spiritus, tobak eller håndkøbsmedicin med kontant betaling.