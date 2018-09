Bedsteforældre for Asyl: Inger Støjberg, vi lader dig ikke glemme Jafar, Zohra, Arsalan og Maya

Bedsteforældre for Asyl:

Navnene Jafar, Zohra, Arsalan og Maya siger dig næppe noget særligt lige nu, Inger Støjberg.

Men du vil nok aldrig komme til at glemme dem.

Det er nemlig navnene på medlemmerne af en lille familie, som er endt i Danmark på flugt fra Afghanistan.

Årsagen er kærlighed så stærk, at brud på traditionelle klanmønstre og dokumenterede konkrete dødstrusler gjorde flugt til Zohras og Jafars eneste mulighed for at overleve.

Tvangsudsendelsen, som det danske politi skal udføre, svarer til aflevering af de dømte til deres bødler

Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet har efter tre mislykkede tvangsudsendelsesforsøg fastholdt, at familien skal udvises af Danmark.

De er ikke individuelt forfulgt i udlændingelovgivningens forstand. Derfor kan de ikke tildeles asyl her i landet. Flygtningenævnets afgørelse kan som bekendt ikke ankes til domstolene. Nævnets afgørelse bliver derfor til en dødsdom.

Tvangsudsendelsen, som det danske politi skal udføre, svarer til aflevering af de dømte til deres bødler. For Zohra betyder det døden ved stening.

For Jafar og børnene døden på lige så barbarisk vis. Hvis du vil, kan du alene redde familien ved at give dem humanitær opholdstilladelse i Danmark.

Gør du det ikke – og resulterer det i familiens udvisning og død – vil du formentlig forsøge at glemme, særligt deres navne.

Og endnu mere dit direkte ansvar.

Det vil ikke lykkes, for som justitsministeren så rigtigt har sagt, at gør man børn fortræd, skal det have konsekvenser.

Igen og igen vil vi derfor minde dig om Zohra, Jafar, Arsalan og lille Maya.