Pernille Skipper er nødt til at spørge: Er der nogen, der har set Socialdemokratiets venstredrejning?

Pernille Skipper er nødt til at spørge:

Det forlyder, at Socialdemokratiet er drejet til højre i udlændingepolitikken og til venstre i økonomisk politik. Det første er tydeligt for enhver, men hvor er venstredrejningen i velfærd, omfordeling og tryghed på arbejdsmarkedet?

Socialdemokraterne har i høj grad brugt de seneste par år på et opgør med regeringstiden 2011-15. Sådan lød det for få dage siden i en analyse i Altinget, og budskabet var ikke nyt.

Socialdemokraternes venstredrejning er blevet et mantra, men jeg må i al stilfærdighed spørge: Har nogen reelt set den?

Højredrejningen i udlændingepolitikken er til at tage og føle med smykkelov, forbud mod bestemte beklædningsgenstande og Danmark trukket ud af FN’s kvoteflygtningeordning.

Partiets indsats mod højere pensionsalder har blot bestået i, at de undlod at stemme for en yderligere forværring foreslået af Løkke-regeringen

Men venstredrejningen i velfærd og økonomisk politik? Lige så håndfast og konkret som Socialdemokratiet formår at være i højredrejningen af udlændingepolitikken, lige så løs og luftig forbliver den ellers så omtalte venstredrejning i fordelingspolitikken.

Pensionsalder, topskattelettelser og velfærd bliver ofte nævnt sammen med venstredrejningen. Angiveligt er det her, vi kan se en markant forskel på fortiden med Thorning og nutiden med Mette Frederiksen. Men er der virkelig forskel?

Pensionsalderen stiger i takt med gennemsnitslevealderen, for det har socialdemokraterne aftalt med højrefløjen. Socialdemokratiet har tænkt sig at stemme for, at den i 2020 vil være hele 69 år.

Partiets indsats mod højere pensionsalder har blot bestået i, at de undlod at stemme for en yderligere forværring foreslået af Løkke-regeringen.

I forhold til topskattelettelserne består Socialdemokratiets bidrag på samme måde i, at de har undladt at lægge stemmer til Løkkes topskattelettelser.

Partiet følger ikke op med ét ord om opgør med de topskattelettelser, de selv indførte under Thorning. Her blev skattegaver for milliarder til toppen finansieret af arbejdsløse, syge, folkepensionister og mennesker med handikap. Det var den mest ulighedsskabende reform i årtier.

Samme historie gentager sig på velfærdsområdet. I årevis har forringelser ramt vores sygehuse, børnehaver, skoler og ældrepleje.

Socialdemokratiet har lagt stemmer til, hver gang KL og regionerne har gjort problemerne til virkelighed. Og når partiet lover, at alt bliver bedre med dem ved magten, består løftet kun i at lade den offentlige vækst følge den demografiske udvikling.

Det sætter muligvis en stopper for nye nedskæringer, men giver ingen forbedringer til de patienter, der må ligge på hospitalsgange, til pædagogerne, der er alene med et utal af børn, eller til folkeskolelærerne, der mangler tid til den enkelte elev.

Skal vi råbe hurra for status quo?Tænk, hvis forslagene om at forbyde burkaer, indføre dobbeltstraf i ghettoer og tvinge børn i vuggestuer havde konkrete paralleller, når det kommer til opbygning og udvikling af vores velfærd og tryghed.

Hvis der kom reelle bud på, hvordan vi sikrer, at sygdom, alderdom eller ledighed ikke medfører social katastrofe.

Så havde vi sikkert set håndfaste forslag om at annullere den kontanthjælpsreform, der skaber børnefattigdom.

Vi havde uden tvivl set et opgør med Mette Frederiksens egen reform af fleksjob og førtidspension, der tvinger terminalt syge i arbejdsprøvning, hvor nogle dør, længe før de kommer i nærheden af førtidspension.

Mette Frederiksen og hendes tropper har under Løkke-regeringen støttet forslag og indgået aftaler, der øger uligheden og lader kernevelfærden i stikken

Sidst, men ikke mindst havde vi fået konkrete bud på, hvordan vi hjælper alle de midaldrende med korte uddannelser eller fysisk nedslidende arbejde, som risikerer en totalt uværdig afsked med arbejdsmarkedet, fordi efterlønnen er væk, mens pensionsalderen stiger.

I stedet får vi ydelseskommissioner og udvalg, der skal kigge på de nedslidte. Vi får pæne hensigter og forblommede vendinger.

Men den konkrete venstredrejning og den sociale retfærdighed, hvor finder vi den ud over i skåltalerne?

Mette Frederiksen og hendes tropper har under Løkke-regeringen støttet forslag og indgået aftaler, der øger uligheden og lader kernevelfærden i stikken.