Prorektor: De unge er nødt til at lære, at gode uddannelser og gode jobs også findes uden for København

Sådan sagde Dansk Industris chef for forskning og videregående uddannelser, Mette Fjord Sørensen, om afviste ansøgere til it-uddannelser i København 17.9. Jeg er nødt til at spørge: Hvorfor skal vi ikke det?

På Aalborg Universitet (AAU) har vi, som uddannelsesminister Tommy Ahlers også påpeger i artiklen, over 100 ledige pladser på vores it-studier i Aalborg. Det er gode solide forskningsbaserede uddannelser, som er rettet nøjagtig mod de jobs, virksomhederne snart vil kæmpe med at få besat. Og det er uddannelser af høj kvalitet. Det anerkendte amerikanske tech-universitet MIT fastslog i en analyse tidligere i år, at AAU’s ingeniøruddannelser er blandt de allerbedste i verden. Det gælder f.eks. robotics-studiet og uddannelsen i elektronik og it, som begge har ledige studiepladser.

Hvis man f.eks. gerne vil arbejde i Apples nye spændende datacenter, må man f.eks. indstille sig på at rykke til Foulum uden for Viborg

Det er ovenikøbet uddannelser, hvor de studerende lærer værdien af at løse konkrete problemstillinger i samarbejde med bl.a. erhvervslivet. Samarbejde med omverdenen er en integreret del af både uddannelse og forskning på AAU, og Dansk Industri har selv flere gange peget på AAU som det af de danske universiteter, der er bedst til at arbejde sammen med erhvervslivet.

Jeg stiller mig derfor særdeles undrende over for Mette Fjord Sørensens udtalelse om, at løsningen for de mange afviste ansøgere til it-uddannelser i København ikke er at sende dem til Aalborg. Skal en uddannelse i verdensklasse automatisk diskvalificeres, fordi den ikke finder sted i hovedstaden?

Noget tyder godt nok på, at de studiesøgende på forhånd fravælger uddannelser i provinsen. AAU har som nævnt stadig over 100 ledige pladser på vores it-studier i Aalborg, mens der som på IT-Universitetet og DTU var stor rift om studiepladserne på de tilsvarende uddannelser på vores campus i København. De blev alle besat med det samme.

Derfor er løsningen på problematikken ikke at oprette flere it-studiepladser i hovedstaden.

Derimod er de unge nødt til at lære, at gode uddannelser og gode jobs også findes uden for København.

Hvis man f.eks. gerne vil arbejde i Apples nye spændende datacenter, må man f.eks. indstille sig på at rykke til Foulum uden for Viborg.

Ansvaret for at ændre de studiesøgendes holdning og øge deres geografiske udsyn ligger hos forældre, politikere, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst hos vigtige aktører som Mette Fjord Sørensen og Dansk Industri.