Overlægeforeningens psykiatriudvalg: Nej, psykisk sygdom kan ikke forebygges alene af frivillige

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi ser i disse år en voldsom stigning i mistrivsel og dårligt psykisk helbred blandt unge.

For mange vil ensomhed, angst og dårlig trivsel føre til, at de får hverken den uddannelse eller det job, som de drømmer om. Og en stor del af de unge i mistrivsel ender med at udvikle regulær psykisk sygdom.

Det kan vi som samfund ikke være bekendt, og derfor er der brug for en bred indsats på mange forskellige områder.

Hvad vi til gengæld ikke har brug for, er en destruktiv kamp om ressourcer. Der skal være plads til et stærkt og udbredt netværk af frivillige, som kan støtte de unge.

Hos halvdelen af alle voksne med psykisk sygdom viser de første tegn på sygdommen sig, inden de fylder 15 år

Og der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til, at vi har en lettilgængelig og effektiv psykiatri, som stiller op, når de unge har brug for professionel hjælp, diagnostik og behandling.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er som led i regeringens psykiatriplan på vej med en stor bevilling til frivilligorganisationen Headspace, som står til at modtage 80 mio. kr. over de næste fire år.

Udspillet er grundlæggende positivt, for unge, der kæmper med ensomhed, lavt selvværd, stress og anden mistrivsel, mangler i den grad steder at gå hen, når de har brug for at tale om problemerne.

Hos de frivillige organisationer kan unge tale med ligesindede om alt, hvad der trykker dem, uden at samtalen forpligter eller bliver registreret.

Men det er vigtigt, at de frivillige er opmærksomme på tegn på egentlig psykisk sygdom og i så fald hjælper de unge med at komme i professionel behandling.

Ellers kan den frivillige indsats blive et forsinkende led til skade for de unge. Derfor er det vigtigt, at der altid er en god dialog mellem psykiatrien og de frivillige organisationer.

Ifølge en OECD-undersøgelse fra 2014 bliver psykiske problemer hos børn og unge ofte til behandlingskrævende psykiske sygdomme senere i livet.

Hos halvdelen af alle voksne med psykisk sygdom viser de første tegn på sygdommen sig, inden de fylder 15 år. Derfor er der god mening i at sikre et udbredt netværk af frivillige, som kan hjælpe ulykkelige unge.

For hvis de kan mindske presset på nogle af de unge, er det godt. Men vi kan ikke basere vores sundhedsplanlægning på, at de frivillige kan forebygge psykisk sygdom.

Vi mangler hjælp til børnene, der ikke tør gå i skole pga. angst, men som ikke har brug for specialiseret hospitalsbehandling

Det findes der ganske enkelt ikke dokumentation for. Det betyder, at det er bydende nødvendigt, at der også er lettilgængelige og effektive behandlingstilbud, hvis vi ønsker at mindske byrden af psykisk sygdom hos børn og unge med dertilhørende uddannelsesmæssig og social deroute.

Og de tilbud skal findes på alle trin, både til barnet med angst eller depression og til den unge, der rammes af svære psykoser eller spiseforstyrrelser.

Det kræver en langt stærkere indsats, end vi har i dag. Vi mangler hjælp til børnene, der ikke tør gå i skole pga. angst, men som ikke har brug for specialiseret hospitalsbehandling.

Vi mangler kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien til at levere grundig og effektiv udredning og behandling, og ikke mindst er der et markant behov for at sikre bedre sammenhæng i behandlingsforløbene.

Alt for ofte svigtes børnene, når de falder ned mellem kommunernes og regionernes ansvar. Jeg håber ikke, at regeringen og sundhedsministeren tror, at de store problemer, som mange børn og unge oplever i dag, kan løses alene af frivillige.

De kan levere en stor hjælp, men hvis vi for alvor skal rykke, er der brug for en markant styrkelse af den professionelle indsats i både kommunerne og regionerne.