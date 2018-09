Nørrebro-beboer: Bandeskyderier foregår, hvor jeg kysser min kæreste farvel, hvor mit liv er. Det er skræmmende

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Fredag i sidste uge skulle have været en rigtig god dag. Jeg skulle have tidligere fri på arbejde, og så skulle jeg i Tivoli med min kæreste.

Det gik egentlig også helt efter planen, indtil jeg fik et opkald om, at der var blevet skudt nede foran hoveddøren derhjemme.

Jeg har boet på Nørrebro i tyve år, og jeg har derfor oplevet skyderier ad flere omgange. Hver gang har det dog ’ikke været i nærheden’.

Selvom jeg bor på Indre Nørrebro ved Sankt Hans Torv, var efterårets skyderier i Mjølnerparken og på ydre Nørrebro altid ’ikke i nærheden’. For hjemme ville det aldrig ske. Ikke på den del af Nørrebro. Der kunne jeg altid føle mig helt sikker.

Mine forældre og min bror havde en ganske almindelig aften, inden der opstod panik i lejligheden og resten af området, da de 10 skud kom.

De var hjemme, mens der foregik en kamp om liv og død på den anden side af væggen. Hvad gik der igennem hovedet på mine forældre, hvis ene søn gik dér for en time siden, og den anden var på vej ud ad døren?

Jeg har altid set mig som den rolige i vores familie på fire. Jeg ville sådan ønske, jeg kunne have været der sammen med dem, da det skete.

Fortælle dem, at de ikke skal være bange for min brors og mit helbred – vel vidende, at jeg ikke talte helt sandt. For der er jo en reel risiko for, at vi stopper med at være en familie på fire. For de gutter, der render rundt og spiller hasard med folks liv, kan ikke ramme.

De skyder omkring sig med maskingeværer og for hvad? For fjollede interne stridigheder og rivaliseringer, der bunder i en kamp om hashmarkeder?

Skal min og andre familiers ve og vel være i fare på grund af penge? Jeg er meget politisk, og jeg har altid en holdning til alting, men jeg har svært ved at finde en til det her.

Det er så håbløst og så tæt på, at jeg ikke ved, hvad jeg skal mene og ikke mene.

Hvad er retfærdigt nok? Hvad er rigtigt? Skyderierne bliver brugt til at råbe om udsmidninger og legalisering af hash, men det virker alt sammen så ligegyldigt, når man bare vil have det til at stoppe.

Skyderiet er foregået der, hvor mine forældre kørte mig rundt i barnevogn og lærte mig at cykle. Skyderiet er foregået der, hvor jeg gik på vej til første skoledag.

Skyderiet er foregået der, hvor studentervognen stoppede. Skyderiet er foregået der, hvor jeg kysser min kæreste farvel om aftenen.

Skyderiet er foregået, hvor min tilværelse er, og det skræmmer. Jeg er ikke blevet ramt, og jeg var der ikke. Der er mange, der må være mere chokerede end mig.

Fælles er dog, at vi alle kommer til at kæmpe med os selv for ikke at gå at være bange i vores hjem.