Københavner ser til med undren: Vi bomber de fine og intakte gamle steder til med nye bygninger uden hensyn til andet end penge

I begejstring over, at så mange mennesker tilsyneladende gerne vil til København, enten som turister på dyre hoteller eller som beboere i dyre lejligheder, bygges der nu ikke blot på udtjente og efterladte havne- og industrigrunde, men også på de steder, som i sig selv har stor attraktionsværdi, på de unikke pletter, der er med til at gøre København til noget særligt.

Hvor tusindvis af mennesker marcherer for at bevare frøerne og de sjældne planter på Amager Fælled, er der ingen, der marcherer for København, som ellers er blevet en udsat størrelse og et let offer for de byggelystne.

Hver gang de får øje på en dejlig plet i byen, kaster de sig over den og bygger højt og tæt og dyrt.

Realdania, der ellers påstår, at de er sat i verden for at bevare den arkitektoniske kulturarv, har plantet den arkitektoniske katastrofe Blox for enden af Frederiksholms Kanal, midt ned i et af byens smukke 1700-talsmiljøer mellem Københavns Bryghus og den gule kaserne.

Og om lidt står Værnedamsvej for skud.

Med udflytningen af Den Franske Skole er der blevet mulighed for at lave et nyt hotel, et nyt shoppingområde og en parkeringskælder i en gade med en helt særlig og sjælden stemning.

Og det er de byggelystnes salgsprospekt, der ser ud til at kunne ende som lokalplan.

Men ingen tænker på, at Frederiksholms Kanal og Værnedamsvej er så attraktive, netop fordi de er, som de er, og at attraktionsværdien falder drastisk, hvis man griber ind og ændrer ved den hårfine balance, der gør præcis dette sted unikt.

Carlsberg er lige nu i gang med en spændende transformation, og jeg tror ikke alene, det er for at skabe et tæt bymæssigt miljø, men formentlig også for at få det bedste økonomiske udbytte.

Man bygger så tæt på de tilbageværende gamle bygninger, at de ikke længere har den plads, de fortjener og for øvrigt er født til at have.

Og nej, det hjælper ikke, at man putter facader i fancy metaller uden på betonelementerne.

Som københavner ser jeg til med den dybeste undren. Ingen bygger vel et Blox på Ile Saint-Louis i Paris eller på Piazza Navona i Rom.

Hvor man i andre storbyer med bevaringsværdige bycentre værner om disse, er der frit slag i København. Er der en grund, så bygger man.

Det gælder også vores havnefront, der er blevet en lang kedsommelighedens parade. I København hersker tilsyneladende en fuldstændig historieløs tilgang til byplanerne.

Når man rundt om i Europa har bygget nyt i de gamle bykerner, er det næsten altid, fordi de blev bombet sønder og sammen under Anden Verdenskrig.

Var de ikke det, havde man formentlig værnet om dem. Her i byen bomber vi de fine og intakte gamle steder til med nye bygninger uden hensyn i stedet for at lade væksten ske med omtanke.

Og København lader pengene bestemme. Når der bygges lige oven i vores fælles kulturarv, er der så godt som altid tale om lejligheder i den allerdyreste og mest uopnåelige klasse.

Lige nu ser det ud til, at en amerikansk kapitalfond kan slippe afsted med at nedlægge de historiske atelierer i Holckenhus for at bygge luksuslejligheder.

Og de 22 lejligheder i katastrofebyggeriet Blox er da vist heller ikke for københavnere med almindelige indtægter.

I mange af de nye byggerier er der end ikke bopælspligt – med det resultat, at København går glip af skatteindtægter fra de rige beboere.

Lige nu har Københavns kommune takket ja til pensionskassen PFA’s tilbud om at lave gågader omkring Helligåndskirken.