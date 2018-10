Forskere: Vil vi redde vores planet, er der ingen vej uden om at sænke det globale, materielle forbrug.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mia Amalie Holstein og Gregers Andersen diskuterer i Politiken 22.9. de mere end 200 europæiske forskeres opråb om at gentænke den økonomiske politik, som blev bragt i Politiken 17.9. Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, tilbageviste her i avisen 26.9.

Holsteins bagatellisering af skadeomkostningerne ved klimaforandringerne. Men Holstein kommer med flere problematiske påstande i brevvekslingen.

Hun skriver bl.a.: »Grundlæggende betyder nulvækst, at vi stopper al nytænkning, al udvikling og al produktivitetsfremgang. Verden går i stå. Og idet vi bliver flere og flere mennesker, betyder nulvækst i økonomien, at vi alle skal leve for mindre og mindre«.

Det kan betyde, at vi skal leve bedre. At stigende materielt forbrug – som skader vores miljø – byttes for tid til fællesskaber, børn og et aktivt liv med forøget livskvalitet

Dette er forkert.

Postvækst betyder ikke nødvendigvis konstant eller negativ vækst i bnp.

Det handler om at fjerne fokus fra bnp – som vokser med økonomisk aktivitet, uanset hvor ødelæggende den måtte være for mennesker og miljø – for at fokusere på trivsel. Så verden skal ikke gå i stå.

Tværtimod skal innovative kræfter frigøres, så de kan anvendes til gavn for mennesker og miljø frem for på snævre profitorienterede interesser.

Postvækst betyder heller ikke nødvendigvis, at vi skal leve »for mindre og mindre«.

Det kan betyde, at vi skal leve bedre. At stigende materielt forbrug – som skader vores miljø – byttes for tid til fællesskaber, børn og et aktivt liv med forøget livskvalitet.

Mange danskere vil kunne trives med et mindre forbrug, særligt hvis forandringen sker som led i en fælles løsning under hensyntagen til de svageste grupper.

Holstein er bekymret for de fattigste mennesker i verden. Hun skriver: »Vender vi blikket mod resten af verden, betyder nulvækst også, at vi vil fastholde omkring 700 mio. mennesker i fattigdom«.

Denne postulerede sammenhæng mellem nulvækst i rige lande og fastlåst fattigdom globalt holder ikke vand. Frugterne af den globale økonomiske vækst er i stigende grad ulige fordelt.

Siden 1960 er husstandsindkomsten i USA steget fra ca. 15.000 dollars til 45.000 dollars, mens den i det sydlige Afrika blot er steget fra 130 til 1.500 dollars.

Om end stigningen relativt er størst i det sydlige Afrika, er den i absolutte tal 20 gange større i USA. Og ifølge et studie fra ngo’en Oxfam, kom ca. 80 pct. af væksten sidste år den rigeste 1 pct. i verden til gavn, mens den fattigste halvdel af verdens befolkning ikke fik noget ud af væksten.

Hertil kommer, at skadesomkostningerne ved politik, der fremmer vækst – og dermed klimaforandringerne – især rammer verdens fattigste. Således fremtræder Holsteins bekymring for verdens fattigste som et dårligt påskud for at fokusere på vækst i Danmark.