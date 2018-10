Theresa Scavenius om klimakrisen: Løsningen ikke er ét teknologisk fix, ét økonomisk fix eller ét moralsk fix

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der foregår i øjeblikket en kamp om at definere, hvad klimapolitik handler om. Og dermed også hvilke løsninger der er de bedste. Senest er sterilisering dukket op i den danske klimapolitiske diskussion. Argumentet er, at vi skal holde op med at få børn på grund af klimaforandringerne. Positionen er en afart af den klassiske populationsdiskussion. Hvis vi har et problem med mængden af ressourcer, hjælper det nok, hvis vi er færre mennesker.

Ud over at argumentet er menneskefjendsk og dermed moralsk uforsvarligt, er det også et argument, som fjerner fokus fra de egentlige årsager til klimaforandringer.

Det er rigtigt, at vi kan reducere CO 2 -udledningen ved at nedbarbere antallet af mennesket. Tricket er her, at vi kan reducere CO 2 -udledning uden at ændre adfærd i øvrigt eller gøre vores samfundsmodel bæredygtig.

Men hvis vi stillede højere krav til de sektorer, som har en klimabelastende produktionsform, ville ressourceforbruget – selv med det nuværende befolkningstal – være markant mindre. Der er med andre ord ingen grund til at vælge radikale løsninger som sterilisering for at nå i mål. Det, der er brug for, er en politisk strategi med fokus på en grøn omstilling af hele vores økonomi.

Klimakrisen er grundlæggende et politisk svigt inden for en række politiske områder. Det drejer sig om transport, landbrug, energi, affald og vand

Vi skal være ekstremt skeptiske over for, hvem der har en interesse i at forplumre klimadebatten og fjerne fokus fra, hvad klimaforandringer egentlig handler om: nemlig årtiers politisk ledelsessvigt.

Klimakrisen er grundlæggende et politisk svigt inden for en række politiske områder. Det drejer sig om transport, landbrug, energi, affald og vand.

Grøn omstilling kræver ikke, at folk skal have en ekstrem adfærd, der fornægter menneskets biologi eller siger nej til samfundets goder, men derimod at starte konkrete omstillingsprocesser på det enkelte ressortområder. Det kræver, at nogen tager et slagkraftigt politisk ansvar for at lede den grønne omstilling. Helt konkret skal der drikkes en masse kaffe, holdes tusindvis af møder, landets eksperter skal indkaldes, og der skal lægges en konkret plan, så vi kan komme i mål med at blive et tredobbelt bæredygtigt samfund igen.

Det er i det lys, man skal se Alternativets udmelding om, at vi har behov for et Grønt Superministerium med fire ministerier. Opgaven er så stor, at der er brug for fire store ministerier med mennesker, ressourcer, viden, kapacitet til faktisk at sætte de grønne rammevilkår, der er behov for, og at grønne virksomheder kan få nogle bedre og mere fair konkurrencevilkår. Klimakrisen er så omfattende, at der ikke er ét teknologisk fix, ét økonomisk fix eller ét moralsk fix. Der er 1.000 ting, som skal gøres. Klimakrisen er en demokratikrise, hvor vores samfund er kommet ud af takt med naturen. Den demokratiske kontrakt mellem borgere og politikere blev brudt i det øjeblik, de danske politikere valgte at overlade ansvaret for klima, rent drikkevand og miljø til den enkelte forbruger.

Borgerne er blevet svigtet. Det politiske system er ikke længere i stand til at levere troværdige svar på borgernes og naturens problemer. Det er det, som er problemet.