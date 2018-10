Elisabeth Møller Jensen: Marianne Stidsen må mene, hvad hun vil, men det er ikke overbevisende, at hun klynker over at få svar på tiltale

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Marianne Stidsen begik i sin Kronik 25.9. et voldsomt karaktermord på Sara Danius, der tog opgøret i Det Svenske Akademi, og nu efterlyser Marianne Stidsen så søstersolidaritet fra mig, der svarede hende i avisen 27.9. Den efterlysning er i sig selv tankevækkende.

»Hvorfor er det lige, at #MeToo skal gøres til sådan en hellig ko, man ikke må diskutere«, spørger hun i sin kommentar 2.10.

Men søstersolidaritet er i mine øjne hverken at give en søster ret eller holde kritikken tilbage, hvis man er uenig. Og jeg er lodret uenig med Marianne Stidsen i vurderingen af #MeToo, som hun er kritisk overfor og advarer imod.

Marianne Stidsen må mene, hvad hun vil, men det er ikke overbevisende, at hun klynker og beklager sig over at få svar på tiltale

Der er i den grad behov for et #MeToo-oprør i Danmark. Tag nu bare voldtægt, hvor lovgivningen er skruet sådan sammen, at det stort set er umuligt at få en anklaget dømt.

I 2016 blev 66 mænd dømt skyldige i voldtægt. De 725 øvrige anmeldte gik fri eller blev frifundet, og derfor anmeldes flertallet af de 5.000 voldtægter, som Det Kriminalpræventive Råd skønner finder sted hvert år i Danmark, slet ikke.

Ofrene lever videre med smerten og skammen, mens gerningsmændene slipper.

Allerede for 15 år siden ændrede England loven, så det påhviler begge parter at sandsynliggøre, at der var tale om frivillighed.

Det er det, der hedder samtykke – og det burde jo være indlysende, at sex uden samtykke er voldtægt.

Hvis gerningsmanden springer ud bag en busk, bliver han som regel dømt, men langt de fleste voldtægtsofre kender gerningsmanden i forvejen, og så er ’benægt, benægt, benægt’-strategien som hovedregel tilstrækkelig til at blive frikendt.

Derfor har vi et stort problem, som #MeToo er et stærkt svar på.

#MeToo er en demokratisk bevægelse, hvor den enkelte fortæller sin egen historie, og jeg er uenig med Marianne Stidsen, der ser #MeToo som et problem og som en totalitær tendens.

#MeToo er et længe ventet kvindeoprør, som forhåbentlig fører til retssikkerhed for de alt for mange ofre for voldtægt. Marianne Stidsen må mene, hvad hun vil, men det er ikke overbevisende, at hun klynker og beklager sig over at få svar på tiltale.