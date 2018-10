Barnløs homoseksuel: Min død bliver dyr for mine arvinger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Har du sat børn i verden, skal de kun betale 15 procent i arveafgift, når du dør. Som homoseksuel skal jeg nok ikke have børn, og mine tætteste relationer er derfor mine venner. De er min selvvalgte familie. Sådan er det for mange barnløse danskere uanset seksuel orientering.

Når det ikke er dine børn, men din selvvalgte familie, der skal arve dig, tager staten mere end dobbelt så meget i afgift efter din død. Debatten om arv blusser ofte op, men vi, der er barnløse, er ikke blevet hørt.

Som loven er nu, skal ægtefæller ikke betale arveafgift. Børn kan arve 276.000 kroner uden at betale afgift, og al arv derover skal der betales 15 procent arveafgift af. Men testamenterer jeg min fremtidige formue til min selvvalgte familie, skal de betale 36,25 procent i arveafgift, og staten snupper derfor hele 362.500 kroner, hvis jeg efterlader mig en million. Søskende, niecer og nevøer skal betale samme høje arveafgift.

Staten prissætter altså min kærlighed til min selvvalgte familie lavere end den kærlighed, andre danskere har til deres børn.

Arvelovgivningen bygger på en forældet og konservativ opfattelse af, at den tætteste familie er ens børn. Retfærdigvis bør arveafgiften sættes op for børn eller ned for alle andre arvinger eller afskaffes helt.

Principielt er det mindre vigtigt, om arveafgiften afskaffes helt, eller om den flades ud. Den skal bare være ens for alle arvinger.

Personligt og politisk har jeg intet imod at give en del af min fremtidige formue til fællesskabet, når jeg forlader denne Jord, men det er dybt uretfærdigt, at staten vurderer, at min selvvalgte familie er mindre værdig til at modtage min arv end de børn, jeg nok aldrig får.

Jeg skal forhåbentlig ikke dø foreløbig, men når jeg skal, godtager staten ikke den døendes ønske om at sikre de mennesker, jeg elsker. Mit liv består af middagsselskaber, rejser og biografture i selskab med dem, jeg holder allermest af. Det er dem, der griber mig, når jeg falder.

Når jeg bliver gammel og syg, vil mine venner tage sig af mig. Det bliver nok dem, der skal arrangere og betale for min begravelse. De er min selvvalgte familie og bør derfor betale det samme i afgift, som var de, mine arvinger, mine børn.