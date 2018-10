Benny Engelbrecht: Er Eva Kjer Hansen bange for de økonomiske vismænd?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I en ny bog slår regeringens fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V), til lyd for at nedlægge De Økonomiske Råd – i daglig tale de økonomiske vismænd.

Pengene fra rådet skal i stedet gå til ressourcer til Folketingets medlemmer. Den prioritet forstår jeg slet ikke.

De Økonomiske Råd er ikke bare en tænketank.

Det er et uafhængigt ekspertråd sat i verden for at komme med uafhængige økonomiske analyser og være den vagthund, som holder et vågent øje med regeringen og rådgiver i finanspolitisk holdbarhed.

Minister Eva Kjer Hansen er åbenlyst af en anden opfattelse. Hun påstår, at de økonomiske vismænd bedriver skattebetalt lobbyisme. At de har fået alt for meget magt.

Hvis vi ikke havde De Økonomiske Råd, ville vi med andre ord være nødt til at oprette det for at leve op til internationale standarder

Det er helt objektivt forkert, for der er talrige tilfælde, hvor regeringer ikke har fulgt vismændene. Det er dog ikke nyt, at Venstre er negativt stemt over for vismændene.

Da rådet blev oprettet i 1962, var det også uden partiets støtte. Venstre stemte imod.

Som i så mange andre af livets forhold er det med nationaløkonomi sådan, at tillid er godt. Men kontrol er også vigtigt.

Vismændenes skarpe blik på dansk økonomi giver en nødvendig gennemsigtighed med regeringens økonomiske politik. Vi har desuden også forpligtet os på de økonomiske vagthundes kontrol internationalt.

I 2012 sluttede vi os nemlig til EU’s finanspagt, som har til formål at sørge for, at der er styr på medlemslandenes offentlige budgetter.

Hvis vi ikke havde De Økonomiske Råd, ville vi med andre ord være nødt til at oprette det for at leve op til internationale standarder.

De økonomiske vismænd bidrager med vigtig viden og rådgivning, som både regering og Folketing kan stå på skuldrene af i deres arbejde.

Det arbejde skal vi hverken underkende eller undvære.

Man fristes næsten til at spørge: Hvad er det mon, Eva Kjer Hansen er bange for, at vismændene opdager om regeringens økonomiske politik?