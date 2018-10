Efterskolelærer: Hvordan skal jeg forklare mine elever, at voksne hellere vil diskutere kanel end klima?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg er lærer på en efterskole, hvor jeg har det privilegium at bruge mine dage sammen med 151 unge mennesker.

Teenagere, der øver sig i at forstå verden og det samfund, de er en del af. Individer, der nysgerrigt går på opdagelse i livet og reflekterer over, hvad de vil bruge deres liv på. En generation, der kan blive en af klodens sidste.

Når vi lærere taler om klimaforandringer og klodens tilstand, kigger de vantro på os. Det lyder voldsomt. Usandsynligt. Uretfærdigt.

Og ikke mindst urealistisk, at det skulle komme så vidt. At nogle eksperter vurderer, at menneskeheden har 80 år tilbage, hvis vi fortsætter som nu.

For de voksne har jo styr på det. Selvfølgelig har de det. Alt andet er utænkeligt for dem.

Det er en trussel som så mange før set i historisk perspektiv, som de voksne nok skal finde en løsning på. Det har de gjort indtil nu

De forventer – med rette – at de voksne har styr på det. At samtlige beslutningstagere, som gennem demokratiet repræsenterer dem og deres forældre, sætter alt ind på, at de og deres børn og børnebørn ikke bliver blandt de sidste generationer af mennesket som art. Og det er jo faktisk ikke for sent. Det har FN’s klimarapport netop konkluderet.

Med tiltag som at lægge landbrugsarealer om til skove, der kan neutralisere CO 2 fra luften, og lade transportsektor og landbrug gennemgå en radikal grøn omstilling, er der stadig håb.

Det må da trumfe alt andet som forudsætning for menneskehedens eksistens, tænker de unge.

Så hvor er det dog svært at formidle til dem, at det ikke ’bare’ er det, de voksne gør. At USA med Trump bag roret på sin gigantiske kuldrevne skude råber fake news, mens han viljestærkt og bedrevidende styrer væk fra internationalt klimasamarbejde.

At vi i Europa som en af de største klimasyndere og mest ressourcestærke regioner diskuterer kanelindhold i bagværk, mens klimapolitikken halter.

Det er det billede, jeg som samfundsfagslærer skal få til at give mening for mine elever uden at kunne give dem en forsikring om, at problemet bliver løst.

Samtidig skal jeg selv prøve at forstå det absurde i, at dommedagsprofetier nu er en del af samfundsfag og ikke kun af religionsundervisningen.

At FN’s klimarapport konkluderer, at det er nu – lige nu – der skal handles. Og at vi så stilles lange omstillingstider i sigte. At regeringen først vil sætte en stopper for benzin- og dieselbiler i 2030, og at regeringen ikke vil gøre noget ved landbruget, selvom det netop er et af de steder, klimarapporten konkluderer, at der skal gøres noget.

Det er ikke bare uforståeligt og uambitiøst. Det er decideret uforskammet overfor vores børn og de generationer, hvis fundamentale livs- og eksistensvilkår vi er ansvarlige for.

Det koster penge, og industrier vil lide. Men hvad er alternativet? Der er intet.

Skattelettelser, virksomheders overlevelse, lav afgift på biler, flyrejser til spændende steder og gyldne håndtryk skal da uden tøven ofres – uanset partifarve, politisk overbevisning og personlige ambitioner – hvis det er det, der skal til, for at vores børn har en fremtid.

For at de skønne unge mennesker her på skolen, der med mod på livet dannes til at blive gode livsglade samfundsborgere, ikke skal have Jordens undergang som dødsårsag.

Når junglen brænder, flygter dyrene. Rivaliserende abeflokke redder hinandens efterladte unger med ud. Og så flygter de ud af junglen. Alle sammen. Konflikter er ikke længere relevante.

Kære politikere, jer i Danmark, jer i EU og jer i den øvrige verden: Junglen brænder.

Og her på Nordborg Slots Efterskole lever der 151 elever, der tror på, at I redder dem og resten af menneskeheden ud af faren og slukker branden.