Journalist vil have grønne algoritmer: #fashion kunne fx ledsages af indhold om modeindustriens bidrag til global opvarmning

Det betyder dels, at det er svært at kæmpe sig frem for de irriterende turister (hvoraf man jo selv er en del), og dels at de lokale er rasende irriterede over, at deres hverdagsrutiner bliver ødelagt af horderne af selfie-tagende, stillestående turisttosser.

Begrebet dækker selvfølgelig også over flyveturenes medfølgende enorme og tiltagende bidrag til global opvarmning.

Når Facebook og andre en dag ønsker at tage aktiv stilling til global opvarmning, burde det ske ved at målrette reklamer for CO 2 -kompensation af flyrejser til enhver, der deler indhold fra et land, de ikke har hjemme i. Og gøre det samme til enhver, der interagerer med en sådan post.

Det samme kunne ske på Instagram, hvis f.eks. hashtags som #vacation og #travel bliver brugt.

Tankegangen kan udvides til andre hashtags som #fashion, #design og #style, hvor reklamer og indhold om genbrugstøj og om modeindustriens bidrag til global opvarmning bliver hevet frem.

Noget lignende kunne ske i forhold til fx #shopaholics, #gooddeal, hvor indhold om at købe lokalt producerede kvalitetsvarer træder mere frem.

Og at alle hashtaggene om mad som fx #foodie medfølges af indhold omkring kødindustriens bidrag til global opvarmning og alternativer til kød.

Endvidere kunne algoritmerne indrettes til at tilgodese enhver artikel, der handler om at gøre en forskel i forhold til global opvarmning, således at den slags artikler ryger længere ud og op i brugernes feeds.

I betragtning af de sociale mediers tiltagende indflydelse på vores adfærd burde der ikke herske tvivl om, at en sådan tilpasning til global opvarmning og medfølgende ændringer til programmeringen af de sociale medier ville gøre en kæmpe forskel.