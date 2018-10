Fordi hvaler og delfiner er stærkt afhængige af ekkolokation, vil et støjende hav få deres synsfelt til at krympe, og det vil påvirke deres evne til at finde føde og overleve. Ingen ved, hvor mange hvaler der er påvirket af skibsfart på verdensplan, men en undersøgelse i USA sidste år viste, at næsten 15 procent af de beskyttede pukkelhvaler, der kommer hvert forår i den sydlige del af Maine for at søge føde, var blevet ramt mindst én gang af fartøjer – ofte har de åbne sår, hvor kødet er flået op af skibsskruer.