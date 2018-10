Ung kvinde om »forfærdelige forhold« i psykiatrien: Gratis psykologhjælp til unge er blot et plaster på et åbent sår

JEG KUNNE OGSÅ selv mærke, at personalet, lægerne og psykologerne var presset af den nye sundhedsplatform, men mest af alt af de manglende økonomiske ressourcer.

Det var svært at komme til at tale med en læge, og flere gange ventede jeg forgæves på at få en samtale, selv om jeg virkelig havde brug for det. Min far måtte bogstaveligt talt sætte en fod i døren for at få fat på en læge.

Da jeg var indlagt i vinter, varede indlæggelsen meget længere, end jeg havde brug for, alene af den grund at lægerne ikke havde tid til at tale med mig, så jeg kunne udskrives. Jeg blev næsten altid nedprioriteret.

Jeg har ladet mig fortælle, at det koster 3.500 kr. at have mig indlagt – dagligt. Ud over at det økonomisk er problematisk at være indlagt i længere tid, end behovet er, så gør det også noget ved én psykisk. Det er ikke rart at være indlagt.

Da der ikke har været plads på den åbne afdeling under alle mine indlæggelser, har jeg været indlagt på den lukkede. Det har betydet, at jeg hele tiden har været låst inde på en afdeling, og at mine ting ofte blev gennemsøgt af personalet. Jeg måtte heller ikke have hverken barberskraber eller parfumeflasker på mit værelse.

PÅ LUKKEDE afdelinger er man indlagt med folk, som er virkelig syge. Mange er uden for pædagogisk rækkevidde.

Jeg var engang indlagt med en fyr, som ville giftes med mig. Han købte mig en pizza som kærlighedserklæring (mange, som er indlagt, har ikke store økonomiske ressourcer, så pizzaer og cigaretter er ofte i høj kurs).

Da jeg takkede nej, blev han rasende og reagerede med at hælde skoldhed kaffe på mig og råbe ad mig. Jeg gik selvfølgelig til en kvinde i personalet, som jeg følte mig tryg ved, og forklarede situationen. Jeg fik at vide, at jeg nok skulle lade være med at tage kort nederdel på!