Kan tillidssamfundet overleve endnu en Britta?

Danmark har igennem en lang årrække været verdensmestre i social tillid, både hvad angår tillid til vores medmennesker og til de politiske og administrative institutioner.

Tilliden er den lim, der binder os danskere sammen, hvor manglen på samme i andre lande kan splitte hele befolkninger.

Herhjemme er det ømtålelige spørgsmål, som vi desværre nok bør stille os selv: Kan man stole for meget på folk?

73,3 procent svarer ifølge en Voxmeter-undersøgelse, at de har mindre tillid til det offentlige efter en række af sager i Skat og Socialstyrelsen.

Når politikerne svigter, er det op til borgerne at tage over og opretholde tillids-samfundet

Dette er naturligvis skræmmende læsning, men det virkelig beskæmmende er, at det er de få ellers ubetydelige rådne æbler i kurven, der får tillidssamfundet til at erodere langsomt, men sikkert. På den måde er enkeltsager giftige, så snart de går sin gang i medierne og bliver udbasuneret på alle landets skærme.

Når enkeltpersoner tager af kassen eller ødelægger sit borgmesterkontor med cirkusmøbler for over 100.000 kroner, er det dog vigtigt, at vi ikke mister besindelsen og håbet, men at vi i stedet forsøger at bevare troen på, at tilliden blandt mennesker er fundamental for vores samfund, og at tilliden fortsat udgør den motorolie, der får tandhjulene til at dreje hurtigere end i mange andre lande.

Et fælles ansvar at genopbygge tilliden

Kunsten i fremtiden bliver at genopbygge et velfungerende system med kontrolmekanismer, som ikke underminerer den grad af tillid, der dog trods alt fortsat eksisterer.

Selv om kontrolinstanser og tilsyn signalerer mistillid på den korte bane, er det endnu vigtigere, at offentlige myndigheder og ikke mindst politikerne signalerer til omverdenen, at vi som samfund vil de rådne æbler til livs på den lange bane.

Selv om genopbygningen af tillidssamfundet primært er et politisk ansvar, er det i lige så høj grad et fælles samfundsansvar at bevare tilliden til både mennesker og myndigheder i Danmark.

Mange peger fingre ad politikerne, når man hører om Anne Mee Allerslevs rådhusbryllup og Niko Grünfelds cv-fiflerier.

Men når politikerne svigter, er det op til borgerne at tage over og opretholde tillidssamfundet.

Vi må huske hinanden på, at der altid vil findes svindlere, og at de ikke repræsenterer hverken staten eller danskerne som helhed, og vi skal blive ved med at insistere på at behandle vores medborgere tillidsfuldt.

Det er simpelthen altafgørende, hvis vores tillidssamfund skal kunne overleve endnu en Britta.