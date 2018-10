Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det kom som en overraskelse for mig, da jeg forleden erfarede, at jeg ikke findes. Det er nok også dårligt nyt for mine børn, som jeg har været mor for i mere end 20 år nu. Og det vil komme som et chok for min kone, som jeg har været gift med i 30 år.