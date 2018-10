Christina Egelund: Politiken burde lytte til sin grundlægger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politiken har i sin leder mandag 22.10. svært ved at få armene ned over det massive danske skattetryk. Under overskriften ’Folkelig opbakning til høje skatter’ hylder Politiken den store offentlige sektor og udråber de høje skatter som årsagen til Danmarks overlegne globale velfærdsmodel. Det er Politiken selvfølgelig i sin gode ret til at gøre.

Jeg undrer mig dog over, at Politiken – ’Organet for den højeste oplysning’ – helt kritikløst køber fortællingen om den lyksalige danske brandbeskatning.

For kan det tænkes, at der også er skyggesider? At høje skatter er med til at klientgøre og passivisere borgerne og lægge ansvar over på staten? Kan det tænkes, at en høj offentlig sektor er med til at marginalisere og stigmatisere borgere og holde dem uden for det gode selskab? At de høje skatter kan være årsag til Danmarks bekymrende lave vækst sammenlignet med andre vestlige lande?

Vi har brug for reformer på blandt andet skatteområdet, hvis vi skal holde hjulene i gang

Det er et helt legitimt politisk synspunkt at ønske sig en stor offentlig sektor og et højt skattetryk. Men man kan ikke være blind for, at det også har nogle konsekvenser. For det har det, og det er ikke bare noget, Liberal Alliance siger.

Bo Sandemann Rasmussen, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, sagde det meget rammende i Berlingske forrige uge: »Hvis befolkningen ikke ønsker lavere skat på arbejde, men hellere vil øge den offentlige service, så må det naturligvis være sådan. Men folk skal bare vide, at konsekvensen er lavere velstandsudvikling for hele samfundet. Det er den pris, man må betale, og det tror jeg ikke altid, folk er klar over«.

Her er vi inde ved kernen. For der er ikke nogen modsætning mellem skattelettelser og velfærd. Det er ikke enten-eller, det er både-og.

Hvis vi blot gør den offentlige sektor større, så kommer riget til at fattes penge. Vi har brug for reformer på blandt andet skatteområdet, hvis vi skal holde hjulene i gang. De seneste 15 år har Danmark ikke formået at opretholde den historiske realvækst på 2,1 procent, som vi gennemsnitligt har ligget på siden 1890.

Det har ifølge beregninger fra Cepos kostet hver eneste indbygger i Danmark 70.000 kroner. Lige nu ligger vi på omkring 2 procent. Det lyder tilforladeligt, men det er ingenlunde imponerende i en buldrende højkonjunktur. Og det er vel at mærke langt under sammenlignelige vestlige lande.

Hvis ikke vi kommer ud af vores vækstmæssige slæbegear, så taber vi opsvinget langt tidligere, end vi burde. Og så kan vi ikke finansiere vores velfærdsmodel på lang sigt. Det er ganske alvorligt, og det burde også bekymre Politiken.

Vi kan ikke nøjes med at tale om, hvor mange penge vi skal bruge. Vi bliver nødt til også at fokusere på, hvor pengene skal komme fra. Og så må vi insistere på, at den offentlige sektor ikke partout måles på, hvor stor den er. Det interessante er, hvor meget kvalitet der kommer ud i den anden ende.

10 procent mere effektivt

Vi ved, at der et kæmpe potentiale for at øge produktiviteten i den offentlige sektor. Helle Thorning-Schmidts Produktivitetskommission kom frem til, at der er et produktivitetspotentiale på mindst 10 procent i den offentlige sektor. Vi kan altså producere den samme offentlige velfærd for 10 procent færre midler. Var det ikke en idé at udnytte det potentiale, før vi poster flere penge i den offentlige sektor?