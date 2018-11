Cæcilie var træt og desperat: Det gør ondt i mit hjerte at vide, at jeg har svigtet min datter ved at søvntræne hende

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg var 20 år, nybagt mor og alene om projektet, men der er ingen undskyldninger.

Heller ikke hvis jeg skriver, at jeg søvntrænede min dengang knap 1-årige datter i ren desperation.

I et forsøg på at stabilisere og indhente søvn svigtede jeg hende. Jeg lod hende græde uden at lytte til hverken hende eller mig selv.

FAKTA Godnat og sov godt ’Godnat og sov godt’ er en bog skrevet af Sylvia de Béjar & Eduard Estivill Den udkom på dansk i 2006 og er en selvhjælpsguide til, hvordan du kan få dit barn til at sove Metoden har været debatteret heftigt blandt fagfolk og og forældre, siden den udkom.

Min datter vågnede på en god nat 15 gange. Jeg spurgte fagfolk, der fortalte, at det var unormalt, hun ikke sov bedre, og de fortalte mig, at det var vigtigt, at hun sov i sin egen seng, og at jeg forstod hendes mange stadier af gråd.

Gråden, der bare var kaldende efter mor, gråden, der var irritabel og gråden, der var desperat – sidstnævnte måtte jeg gerne reagere på, sagde de, men de første stadier måtte hun gerne gennemleve, lød det.

’Godnat og sov godt’ er ikke vejen frem. Den er vejen væk fra alt det, vores børn består af: Kærlighed. Også i de mørkeste nætter og tanker

Debatten om bogen ’Godnat og sov godt’-metoden tog fart i medierne i sidste uge, da medlemmer af facebookgruppen 'Farvel til Godnat og sov godt bogen!' fortalte, hvordan de opkøber og skaffer bøgerne af vejen.

Jeg er selv medlem af gruppen og har fået fjernet indtil videre tre brugte eksemplarer af bogen fra markedet.

Bogen er en selvhjælpsbog, der anviser, hvordan man kan søvntræne sit barn.

Metoden går ud på at få dit barn til at sove hurtigere og alene ved at følge et bestemt skema for, hvornår man må gå ind til det, uanset om det græder eller ej. Intervallerne øges hele tiden, og meningen er, at barnet skal lære at trøste sig selv og falde til ro uden din hjælp.

Med det sagt skal jeg på det kraftigste pointere, at jeg aldrig i mit bekendtskab med søvntræning har ladet det komme så vidt, som bogen for eksempel anviser her:

»Det er klart, barnet ikke frivilligt vil give slip på sine ’privilegier’. Den naturlige reaktion vil være, at barnet græder, skriger, kaster op, sparker, siger det er tørstigt eller sultent. At det skal lave stort(..), for at I skal give op. Men I skal som forældre ikke så meget som fortrække en mine«.

Med min erfaring og viden nu ville det have været katastrofalt, hvis søvntræningen af min datter havde affødt det resultat, bogen anviser. Nemlig et barn, der sover igennem på trods af et indre og ydre alarmberedskab (gråd), der ikke blev hørt.

Et barn, som derfor går ind i sig selv og bliver stille, fordi det nu ved, at dets gråd ikke har nogen omsorgsgivende effekt, hvorfor stilheden er et tegn, der bør holde forældrene vågne om natten.

De anvisninger, jeg fik til at søvntræne min datter, var måske ikke 100 procent i tråd med ’Godnat og sov godt’, men efter at have læst bogen kan jeg med ondt i maven konkludere, at jeg har søvntrænet mit barn i en mild grad og dermed også svigtet hende i den allermest sårbare situation, nemlig gråden.

»Søvn er vigtigt, og det er vigtigt, at hun får sovet nok for at udvikle sig alderssvarende«, lød det.

Jeg blev bekymret. Tænk, hvis hendes mangel på søvn skadede hende udviklingsmæssigt. Behovet for at få styr på hendes søvn og kontrol over rytmen (eller mangel på samme) blev endnu større.

Så jeg lod hende græde, mens jeg græd, og jeg lyttede ikke til mig selv.

Mine tanker går til de forældre, hvor søvnen er minimal. Det er så ubeskriveligt hårdt, og i desperation er dårlige råd gode i jagten på søvn

Jeg lyttede til alle dem, der fortalte mig, at det var sådan, det var bedst. Og sådan lavede jeg mange fejl som førstegangs mor i en adskillelseskultur.

Og sammen med søvntræningen kom normen om socialisering for børn i 9 måneders alderen.

Den grædende, skrigende lille pige klyngede sig til mig. Men jeg forlod hende i vuggestuen, fordi det var vigtigt for hende at blive socialiseret. Det var normen, sådan gør man. Og sådan gjorde jeg. Med et knust hjerte.