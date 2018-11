Jurastuderende: Der er ikke nogen karriere at vende tilbage til efter syv år som hjemmegående

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politiken bragte 28. oktober et debatindlæg skrevet af en mor, der har valgt at »glemme sin karriere lidt« for i stedet at blive hjemmegående mor på fuld tid, imens hendes børn er små.

Det har jeg stor respekt for. Vi skal alle kunne indrette os på den måde, vi finder bedst og ønsker.

Mødre, der ønsker at være hjemmegående, skal ikke føle, at samfundet ser ned på dem. Mødre, der ønsker at overlade en del af barslen til far, skal ikke føle, at samfundet ser ned på dem.

Skribenten er en del af en stigende tendens, hvor veluddannede kvinder fra middelklassen vinker farvel til arbejdsmarkedet for i stedet at blive hjemmegående for at passe børn. Når denne tendens debatteres i medierne, er det oftest fortællingen om, at mor glemmer sin karriere lidt eller sætter karrieren på pause.

I forbindelse med et højskoleophold forrige sommer endte jeg som tilskuer i en debat, hvor netop denne tendens blev debatteret.

Der blev argumenteret for, at det kræver stor koordinering at styre en husholdning, og at denne evne efterfølgende kan bruges på arbejdsmarkedet.

Vi har som samfund et ansvar for, at hjemmegående mødre eller fædre får tilstrækkelig økonomisk rådgivning til at sikre sig selv fra den sårbare økonomiske situation, som de potentielt sætter sig selv i

Hvorfor nævner jeg det? Det gør jeg, fordi det er et gennemgående træk i denne debat, at kvindernes erhvervstab og den negative effekt på løn og pension i den grad negligeres.

Omsorgsarbejde i hjemmet er værdifuldt, men det er en kæmpe løgn, at arbejdet i hjemmet nogensinde skulle kunne føre unge kvinder nogen steder hen på arbejdsmarkedet efterfølgende.

Har mor været hjemmegående i fire til syv år, har mor ikke ’sat sin karriere på pause’, i bero eller på standby.

Efter syv år uden for arbejdsmarkedet er der næppe nogen karriere at vende tilbage til. I dag mister en gennemsnitlig kvinde 10 procent i løntab per barn. En gennemsnitlig mands lønudvikling og pension er upåvirket af, at han bliver far.

Vi har som samfund et ansvar for, at hjemmegående mødre eller fædre får tilstrækkelig økonomisk rådgivning til at sikre sig selv fra den sårbare økonomiske situation, som de potentielt sætter sig selv i.

De skal have fuld vished om deres økonomiske situation ved skilsmisse eller i tilfælde af en partners eller ægtefælles død, samt vished om størrelsen af den pensionskage, de kan se frem til, når børnene for længst har forladt reden.

Lad os kalde en spade for en spade: Der kan være mange grunde til, at en familie vælger, at mor eller far skal være hjemmegående, men i arbejdsmæssig forstand kan denne periode alene betegnes som et sort hul i CV’et.

Der er ikke tale om en lille pause. Der er tale om en permanent afskrivning af muligheder og indflydelse, som måske ellers havde budt sig. Det er ikke sikkert, at de hjemmegående mødre (eller fædre) ser det som et problem, men det er et faktum, som de i det mindste bør være bevidste om.