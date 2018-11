Henrik Marstal: Ny politisk kultur er også mediernes ansvar

Men at de er opstået, kunne blandt andet skyldes, at den gamle politiske kultur er så indgroet i den politiske praksis, at den også sidder dybt i kroppen selv på alternativistiske politikere. Og det kunne skyldes, at partiet indtil videre har været stort set alene om at få en ny politisk kultur bragt i spil.

Havde andre partier og medierne hjulpet til, ville der have været flere til at tale dette tiltag op.

At det haster med at få etableret en ny politisk kultur i en eller anden udformning er hævet over enhver tvivl. For hvis ikke den demokratiske samtale meget snart får bedre vilkår, hvordan skal Christiansborg så kunne genopbygge tillidsrelationen til borgerne?

Jeg håber, at også andre partier inden længe vil begynde at fremlægge bud på en ny politisk kultur.

Men der er indtil videre ingen opbakning at hente fra den bemærkelsesværdigt udviklingsresistente medieverden.

For som Pernille Schnoor også antydede det, fokuserer medierne først og fremmest på konfliktoptrapning, personsager og millimeterdemokratiske opmålninger af selv de mindste modsætninger mellem intention og handling hos politikerne.

I stedet burde medierne overveje at tage et mere aktivt moralsk medansvar for at etablere en stærkere relation mellem politikere og borgere, til gavn for demokratiet.

At det ikke sker skyldes måske den banale omstændighed, at medierne så afgjort ikke har nogen interesse i etableringen af en ny, politisk kultur. For den sælger ikke nær så mange billetter, ganske enkelt. Og den er for kompliceret at skulle forholde sig til i en mediehverdag, hvor etableringen af sort/hvide modsætninger for længst er blevet et ideal.

Hvor ironisk er det ikke, at den mediestøtte, som der i øvrigt er bred politisk opbakning til at opretholde, andrager ikke mindre end 360 millioner skatteyderfinansierede kroner årligt. Hvor megen hjælp til at nedbringe politikerleden mon borgerne får for de penge?