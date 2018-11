Dennis Nørmark om skandalesager, hvor »alle procedurer blev fulgt«: Kontrolmekanismer forhindrer fortidens fejl - ikke nye svindelformer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Vi troede, vi havde de rigtige kontroller på plads«.

Sådan svarede Danske Banks ledelse igen og igen på spørgsmålet om, hvordan det kunne lade sig gøre, at en estisk filial af banken blev brugt som vaskemaskine for russiske kriminelle i årevis. Alt så ud, som det skulle, og man havde jo gjort det, man skulle. Selv da banken for over 10 år siden blev advaret af den russiske centralbank, henviste ledelsen til en inspektionsrapport fra den estiske filial, der kundgjorde, »at man overholdt gældende regler i Estland«.

Vi kan ikke påstå, at vi ikke har hørt den slags forklaringer før. En svindelsag afsløres, en virksomhed forgifter en lokal drikkevandsboring, Skat mister milliarder i udbytteskat, eller en succesfuld forretning viser sig at bygge på luftkasteller. Altid hører vi, at man egentlig har overholdt alle regler og procedurer. Der er sat flueben i de rigtige bokse, og selv når myndigheder eller enkeltpersoner har henvendt sig og sagt, at noget ikke rigtig stemmer, har ledelsen henvist til et sæt regler, de kan dokumentere, at de har overholdt. »Vi havde fulgt alle procedurer«, siger de, alt imens de slår ud med armene. »Vi er blevet frikendt af processen, men fra nu af strammer vi op«. Hullet skal naturligvis lukkes igen, og det bliver det altid med de samme metoder, der tydeligvis ikke virkede før. Flere kontroller og procedurer.

Dennis Nørmark Født i 1978. Antropolog, forfatter, foredragsholder og selvstændig konsulent. Han er medlem af Liberal Alliance og sidder blandt andet i DR’s bestyrelse udpeget af partiet.

Således lyder svaret da også fra Danske Bank, når man spørger dem, hvad de nu har gjort for at undgå en gentagelse:

»Overordnet set har vi styrket vores compliance-kultur og viden, investeret i mange flere medarbejdere, it-systemer, styrket organisationen og interne procedurer«, lyder det fra bankens bestyrelse.

Men måske er lige præcis denne løsning en del af problemet.

I 1997 skrev Michael Power, professor i regnskab ved London School of Economics, en væsentlig bog om det, han kaldte en ’auditeringseksplosion’. Power havde bemærket, hvordan revision, kvalitetssikring, auditering, compliance og kontrol optog en større og større del af arbejdstiden og arbejdsstyrken, men at det tilsyneladende ikke fik sat nogen prop i antallet af svindelsager, besvigelser og skandaler. I ’The Audit Society’ viste Power, hvordan al den megen kontrol og revision i virkeligheden skaber en falsk tryghed, når den sætter folk i sving med at tjekke, om ting, der var problemet i fortiden, er ved at ske igen. For dybest set er kontrolmekanismerne sat i verden for at se på fortidens problemer, kendte huller og kendte fejl. Det er bare på ingen måde en garanti for, at nye former for svindel eller fejl ikke opstår igen. Men igennem kontrolmekanismerne køber folk sig sikkerhed og afskriver sig derfor til dels også deres eget ansvar.

Hver gang vi fantasiløst forestiller os, at forbryderne vil benytte de samme huller som sidste gang, sætter vi rammer og regler op, der bygger på fortidens erfaringer

Problemet er, at når der stensikkert opstår en ny skandale, kan alle henvise til, at procedurerne er blevet fulgt. Alle kolonner er korrekt udfyldt, og ingen kan derfor holdes ansvarlig for noget. Og det værste er, at selve auditeringen og kontrollen aldrig nogensinde anfægtes. Tværtimod overlever den nidkære kontrol alle skandaler og får på forunderlig vis bekræftet sin egen værdi, desuagtet at den igen og igen ikke lever op til sit formål.

Det er dette forhold, der får Michael Power til at overveje, om ikke vi i virkeligheden bliver mere sårbare over for fejl, når vi deponerer vores kritiske sans i systemer og uforvarende forstærker en forestilling om, at tillid ikke kan betale sig: Man indfører systemer og mekanismer som den nye guldstandard for sikkerhed i stedet for at sikre sig, at man har dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere.

IAnders Fogh Jensens og min bog om ’Pseudoarbejde’ taler vi med ’Dorthe’, der netop arbejder i den finansielle sektor, og hun giver ikke meget for auditeringssamfundets sikkerhed: