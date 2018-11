Mød Miko ’GrEight’ Metohija: Han boltrer sig i Facebooks slaraffenland af cannabis, våben og hård porno

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mød Miko ’GrEight’ Metohija: en ung mand på 30 år, en af Facebooks 2,2 milliarder brugere. På sit profilbillede har han et skælmsk smil, en sej kasket og en stribet T-shirt. I dag arbejder han hos petdreams.dk, men han har tidligere arbejdserfaring fra Q8. Han har studeret på VUC i Horsens og på CPH West i Ballerup.

Jesper Balslev Født 1974. Lektor på Københavns Erhvervsakademi, ph.d.-stipendiat på Roskilde Universitet og forfatter til ’Kritik af den digitale fornuft’.

Miko bruger Facebook til at holde sig orienteret inden for sine interesser: cannabis, tatoveringer, Audi, skydevåben, knive, strip og gambling. Miko får grineren, når @Gunsomg poster gun-pranks af Lance210, der skræmmer livet af sin mor. Han får et rush af billederne af de tatoverede bikini-modeller, der dagligt udgives på hans væg, og han inviteres regelmæssigt til, i I Love Pot-gruppen, at forholde sig til emner, der handler om at være cannabisryger: Kan man være en god forælder som ryger? Hvad er det bedste musik at lytte til, når man er skæv? Hvor mange hvæs bør man tage, før man sender jointen videre? Ud over det forsyner Facebook Miko regelmæssigt med hård porno – eller rettere: billeder af hård porno, der blot foregiver at linke til livestreams.

Miko er en fiktiv figur, en falsk profil, jeg har oprettet. Alle informationer om Miko er nogle, jeg har opdigtet. Profilen blev ikke brugt i de mange år første år af sin eksistens (og var helt tom for informationer) – jeg oprettede den i sin tid for at læse indhold fra en, der havde blokeret mig. I kølvandet på Cambridge Analytica-skandalen (hvor det viste sig, at Facebook havde lækket data fra 50 millioner profiler – data, som blev brugt til at målrette reklamer i den amerikanske valgkamp), udtalte Facebook i forskellige sammenhænge, at de ville slå hårdt ned på falske profiler. Ifølge et AFP-telegram i maj 2018 fjernede Facebook 583 millioner falske profiler i første kvartal af 2018.

Hvorfor er Miko-profilen ikke blevet lukket? Hvor mange ægte Miko’er findes der med samme interesser?

Det gjorde mig nysgerrig omkring den falske Miko-profil. Var den stadig aktiv? Det var den. Det var dér, jeg fik ideen at teste filterboble-teorien. Denne handler om, at man på sociale medier kun får serveret de nyheder, der bekræfter ens interesser, herunder teorier om, at Facebook grundlæggende er radikaliserende, fordi Facebook ikke kun bekræfter, men forstærker ens interesser, uanset hvor anstødelige de kan virke.

Med andre ord: Hvad ville der ske, hvis jeg fodrede algoritmen med amoralske, anløbne og usunde interesser? Hvordan ville den reagere?

Udover at tilkendegive interesse for emnerne nævnt ovenfor, begyndte jeg også at godkende venneanmodninger fra de profiler, der mest lignede spam-robotter, som regel unge kvinder i bikini. Algoritmen reagerede som forventet: Væggen blev med rekordfart en festival af syndighed og kulminerede altså for et par måneder siden med jævnlige og eksplicitte reklamer for porno.

Hvordan det kan lade sig gøre, ved jeg ikke. I lang tid har vi herhjemme været forargede over Facebooks strenge algoritme. Ikke over, at der var for meget nøgenhed og vold, men tværtimod at Facebook påtvang vores kulturkreds et puritansk og bornert forhold til nøgenhed. Debatterne om, hvordan billeder som Gustave Courbet-maleriet ’Verdens begyndelse’, fotografierne af ’napalm-pigen’ fra Vietnamkrigen og senest den udhungrede 7-årige pige fra Yemen er blevet automatisk censureret, har fyldt meget, når vi talt om Facebook. Men det er tydeligvis en forkert teori om Facebook.