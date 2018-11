Tazas klassekammerater: Vores ven er et menneske uden rettigheder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I 2. B på Dronninglund Gymnasium er vi en flok almindelige teenagere med almindelige teenageproblemer. Vores interesser har altid indebåret ordinære ungdomsting som kærestesorger og fodbold. Emner som politik og flygtningekrise har aldrig fyldt meget i vores bevidsthed. Sådan var det i hvert fald indtil for nylig.

I marts kom vores rektor med besked om, at en ny elev skulle begynde i klassen. Denne nye elev var Taza Haj på 17 år, der sammen med sin familie var blevet flyttet fra Sjælland til asylcenteret i Dronninglund.

Tazas familie er flygtet fra Irak og havde i foråret 2018 boet i Danmark i 7 år uden afklaring i deres sag om asyl.

Flygtningekrise har aldrig fyldt meget i vores bevidsthed. Sådan var det i hvert fald indtil for nylig

Siden da har Taza været en fast del af klassen og har hurtigt knyttet tætte bånd med os alle. Taza er social og udadvendt, Taza taler flydende dansk, Taza er fagligt dygtig. Taza er alt, hvad vi normalt forbinder med en vellykket integration.

Men Taza er meget mere end det. Han er en god kammerat, der hjalp med at tjene penge til klassens studietur – også selv om han ikke selv har mulighed for at deltage på grund af manglende dansk pas.

Derfor var det et hårdt slag for os alle, da det blev besluttet, at asylcenteret i Dronninglund skulle lukke ved udgangen af januar 2019, og beboerne skulle forflyttes til andre centre.

For 26 nordjyske gymnasieelever er det svært at få indflydelse, men i mangel af bedre satte vi os i klassen for at skrive et brev til Udlændingestyrelsen om, hvorfor Taza og hans familie fortjener at få asyl.

Lige meget hjalp det. Taza og hans families næsten 8 år lange sag endte i et afslag, og hvad vi i 2. b troede var skidt, blev straks værre.

For knap en uge siden fik vi at vide, at han og hans familie ikke blot skal flytte til et nyt asylcenter, men til et center, hvor de skal bo, indtil de sendes hjem til Irak. Taza rives ikke blot væk fra venskaber og sociale relationer, men også fra en halvfærdig ungdomsuddannelse, der nu går til spilde.

Historien om Taza Haj og hans familie er forfærdelig, men desværre langtfra den eneste.

Som menneske i nutidens Danmark er det svært at sætte sig ind i flygtninges situation. Deres liv ligger så langt fra vores hverdag, og vi kan ikke identificere os med dem og deres problemstillinger. I hovedet har vi kun det billede, medierne skaber af den onde indvandrer, der er her for at nasse på os og vores samfund.

Taza og hans families næsten 8 år lange sag endte i et afslag, og hvad vi i 2. b troede var skidt, blev straks værre

Det er så nemt at være dansker, det er så nemt at lukke øjnene. Nemt at kigge den anden vej, når mennesker, der i sidste ende er som os selv, behandles som mindreværdige.

Flygtningene har været gennem mere end de fleste og er ikke kommet til Danmark uden grund. Alligevel behandler vi dem, som var de en plage.

I stedet for at hjælpe dem, når de ankommer, tænker vi kun på, hvordan vi slipper af med dem igen hurtigst muligt. Vi fratager dem al indflydelse på deres eget liv og dermed også deres rettigheder og muligheder som mennesker. Og de kan intet gøre ved det.

Dette er derfor vores opråb til politikere og alle andre i dette land, der er klar til at åbne øjnene for, hvad vi hver dag udsætter mennesker for: Tænk en ekstra gang, før du støtter yderligere stramninger af den danske flygtningepolitik. En politik, der går ud over uskyldige mennesker og deres levekår.

Indsendt på vegne af eleverne i 2. b,

Dronninglund Gymnasium