Museumshistoriker: Tror ledelsen virkelig, at museet får ’nerve’ og ’kant’ af at overgive sin integritet til et mediestunt som dette?

Kunne man virkelig ikke have fundet på et mere afbalanceret og nysgerrigt eksperiment i stedet for et letkøbt ’kollaps’? Og tror museets ledelse virkelig selv på, at det på lang sigt får ’nerve’ og ’kant’ af at overgive sin integritet til det ene mediestunt efter det andet?

Museer er superinteressante rammer for både viden og oplevelser. Hold fast: Det har de altid været! Og man skal ikke kigge langt for at vide, at der findes en lang række andre veje at gå for de kulturhistoriske museer, hvor viden om fortiden sagtens kan formidles bedre end vores forestillinger om den.