Professor i forvaltningsret: Whistleblowers bør beskyttes bedre

Hvad har så forskellige navne som Howard Wilkinson, Edward Snowden og Frank Grevil til fælles? De er alle forbundet med diskussionen om whistleblowing, og de er alle omdiskuterede personer.

Howard Wilkinson har meldt sig ind i klubben ved at være en central figur i oprydningen hos Danske Bank, og han er tidligere chef for handelsafdelingen i bankens estiske filial.

Han er trådt frem på scenen i Danmark og EU og har modigt delt ud af sin viden om skandalen med hvidvask i Danske Banks estiske filial. Der skete for nylig blandt andet på en høring i Folketinget, hvor han også rejste kritik af den fortrolighedsaftale, han indgik med Danske Bank, da han forlod banken.

Sagen har igen givet os et kik ind i den svære rolle som whistleblower og i den svage beskyttelse, som vi har i Danmark af whistleblowers. Juraen udgør et uløst problem.

En lov vil forsyne whistleblowers med en overfrakke, der kan beskytte mod den allerværste kulde



Forløbet med Danske Bank viser, at der kan være brug for whistleblowers som målvogtere, når andre kontrolmekanismer svigter. Det gælder både i det private og det offentlige. Inden for det offentlige kan vi også opremse sager, der viser, hvor svagt whistleblowers står.

Tag for eksempel Eritrea-sagen, som var oppe at vende for nogle år siden. Her valgte to ansatte i Udlændingestyrelsen offentligt at kritisere en fact finding-mission til Eritrea. Efter de to ansattes opfattelse var missionen udtryk for bestilt arbejde, og rejsen til Eritrea var forhåndsbestemt til at munde ud i en embedsmandsrapport, som flugtede med et bredt politisk ønske i Folketinget om asylretlig opstramning.

Man kunne have sparet rejseudgifterne. De to ansatte er nu for længst væk fra deres stillinger, og der er lagt låg på sagen. Den har dog næppe øget lysten til at agere whistleblower. Det er forbundet med mange dilemmaer i forhold til blandt andet ens egen ansættelse, og whistleblowing kræver omtanke. Det er også indtrykket i forhold til Howard Wilkinson, selv om det sidste ord ikke er sagt om Danske Bank.



Der er for mig at se fortsat grund til at overveje et styrket ansættelsesretligt værn. Det kan arbejdes videre med forslaget om at skrue på de ansættelsesretlige håndtag i form af blandt andet øget lovmæssig tydeliggørelse af området for whistleblowing og en stærkere bevismæssig beskyttelse af whistleblowers mod afskedigelse.

Som medlem af det udvalg under Justitsministeriet, som for et par år siden nedkom med en diger betænkning om emnet, har jeg sammen med andre sagkyndige været med til at overveje de mange for og imod, der opstår, når vi taler whistleblowing.

Der er i lyset af Danske Bank-sagen fortsat brug for afklaring af whistleblowing som kontrolværktøj. Et vigtigt spørgsmål er, hvad det er for en skive af problemer, som whistleblowing i givet fald skal sigte mod. Det er ikke specielt klart, som det er i dag.

Trods flere vigtige forskelle på det private og det offentlige kan der også være en værdi i at få en samlet kortlægning af mønstrene og praksis på arbejdsmarkedet.