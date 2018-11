Henrik Marstal: Kritikken af KU's retningslinjer er helt ude af proportioner

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De nye retningslinjer for krænkende adfærd på Københavns Universitet (KU) er af en række akademikere og intellektuelle blevet opfattet som decideret kontroversielle.

Senest i Berlingske i tirsdags, hvor to professorer og en lektor, alle i egenskab af tillidsrepræsentanter på KU, kritiserede retningslinjerne for at udgøre en trussel mod ’ytringsfriheden, retssikkerheden og den akademiske frihed på Københavns Universitet.’ Intet mindre.

Som musikforsker og som medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg har jeg selv erfaring med såvel akademisk frihed som akademisk funderet vidensproduktion – og derfor kan jeg godt undre mig over, hvordan de tre personer kan gebærde sig ud i så vidtgående tolkninger af et ellers klart defineret og afgrænset sæt af retningslinjer.

Taget i betragtning at retningslinjerne sådan set blot er sat i verden for at sikre, at ansatte og studerende kan omgås hinanden på respektable måder, er kritikken nemlig udtryk for en proportionsforvrængende og helt unødig konfliktoptrapning.

For det er vel indlysende, at enhver universitetsledelse herhjemme vil strække sig så langt som overhovedet muligt for at bakke op om den akademiske frihed, også når emnet kan være følsomt. For forskere skal helt evident kunne arbejde med i princippet alle tænkelige emner, helt uden hensyn til, om studerende eller andre kan blive stødt af arbejdet.

Politikeren og sociologen Henrik Dahl (LA) gav et eksempel for nylig, da han sagde, at grænsen for ham gik ved den person, der vælger at afstå fra at undervise i det armenske folkemord, blot fordi nogle studerende af tyrkisk afstamning ikke ønsker, at denne undervisning finder sted.

Bagatellisering af krænkelser som noget, man uden videre bare kan erklære, at man er blevet udsat for, vidner om en manglende vilje til anerkendelse af fænomenet

Men kunne nogen virkelig finde på det? Det forekommer fuldkommen usandsynligt, den danske tradition for akademisk frihed taget i betragtning. Og de studerende ville i dette tilfælde stå med en meget svag sag. Den grænse, Henrik Dahl taler om, er dermed hypotetisk og derfor ikke relevant at tage i betragtning.

KU’s rektor Henrik Wegener, der har haft ansvaret for at lancere retningslinjerne, sagde da også til Politiken tirsdag:

»Det har intet med ytringsfrihed at gøre. Det har at gøre med, hvordan man skal omgås kolleger og studerende. Jeg har svært ved at forstå, hvordan man kommer fra det ene til det andet«.

Desuden sagde han: »Jeg spørger mig selv, om en ændring af en personalepolitisk retningslinje kan udgøre et frontalangreb på ytringsfriheden og forskningsfriheden. Og det kan jeg ikke helt se, at den kan«.

Han har ret: Intet tyder på, at hverken ytringsfriheden – så længe man optræder hensynsfuldt over for ikke mindst sine studerende – eller den akademiske frihed er det mindste truet af retningslinjerne.

Tilbage står problemet med retssikkerheden.

I artiklen i Berlingske udtalte en af de tre kritikere, Bjarne Andersen:

»Det er ubehageligt, at retningslinjerne er i strid med det grundlæggende princip om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Nu er det sådan, at man som krænker efterfølgende skal bevise, at man ikke har gjort noget forkert. Det er omvendt bevisbyrde«.

Og en anden af kritikerne, Anders Hay-Schmidt, tilføjede: »Retssikkerheden skrider, når alle kan stille sig op og erklære sig krænket. Man behøver ikke have bevis for krænkelsen – det er udelukkende baseret på en følelse«.