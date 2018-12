Den vilde julebuk vender tilbage: Skrækindjagende juleoptog med djævlelignende væsener breder sig i disse år

Men Juleren levede videre i andre former. F.eks. forblev et centralt ritual nærmest uændret: Druk! I helt gammel tid var jul ikke noget, man holdt. Det var noget, man drak. Kristne konger approprierede ritualet, og man foreskrev en kristen model at drikke jul på.

Julen blev dog også ved med at være en tid for vildskab og seksuel løssluppenhed. Brygningen af den særlige juleøl fortsatte med at være en kompleks rituel proces. Man fejrede det færdigbryggede øl og gav typisk et lille offer af julebrygget til et helligt sted ved gården. Højtiden sluttede, når det var drukket op, og mangel på julebryg var grund til at aflyse højtiden.

Måske findes en brik i forståelsen af øllet i en saga, der beretter om, hvordan to kvinder – i en konkurrence om at brygge det bedste øl – påkalder henholdsvis Odin og Freja. Odin hjælper så kvinden, der påkaldte ham, ved at blande sit spyt i brygget og får dermed det bedste og stærkeste bryg.

Denne idé om kraft og guder i øl findes i flere sammenhænge i nordisk religion. Men her ser vi, hvordan Odins spyt får øllet til at gære og fremkalde den spiritus, altså ’ånd’, i øllet, der beruser os. Og hvem ved – måske det også er Juleren Odins ’ånd’, vi fyldes af, når vi drikker julebryg? I det mindste er det pudsigt, at ordet Odin kommer af óðr, der ikke blot betyder ’sind’, ’poesi’, ’inspiration’, men også ’vanvid’, at ’være gal’ m.m.

Der er antydninger i sagaer og folklore, der indikerer, at julebukken kan have været en udløber af Odin som Juleren. Men der har også været andre skikkelser med en lignende rolle. Der er hekselignende gudindefigurer som Frau Holle, Perchta og den nordiske Lusse.

På Island og Færøerne har man heksen Grýla og væsnet Høj-Thora. Ofte har man haft mere eller mindre løsslupne optog, der for rundt og lavede ballade.

Mange steder er Sankt Knud i begyndelsen af januar blevet en vigtig figur, og maskerede ’knudsgængere’ drev gæk med samfundene ved julens afslutning. Disse juleres opgave var i en del tilfælde at tage rundt og drikke den sidste julebryg for derved at afslutte julen.

Vigtigheden af at drikke i julen er holdt ved op til i dag. Op igennem tiden har kirken harceleret imod løsslupne julestuer med erotiske julelege. Panserbasserne har jævnligt måttet sætte København i undtagelsestilstand i julen. Folk gik simpelthen amok.

Når vi stadig til firmajulefrokosten drikker os fulde, har udenomsægteskabelig sex og tager 400 kopier af vores bare røv i kopirummet, så ligger det i virkeligheden den urgamle juleadfærd nærmere end kernefamiliens obligate samling ved juletræet.

Når man som religionshistoriker ser et moderne østrigsk Krampus-løb, er det vanskeligt ikke at tænke på den byzantinske kejser Konstantins krønike, som beskriver, hvad der formodentlig er et juleritual blandt de væringske (svenske) krigere i vikingetiden. Det var en vild dans, hvor man var iført dyreskind og dyremasker.