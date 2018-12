Pas på: Skærmen vil have dit liv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Stine Liv Johansen og Rikke Toft Nørgaard, der begge er lektorer på Aarhus Universitet, havde i sidste uge »set en professor sidde i Deadline og vrænge ad de børn, der er opslugt af ’skærmens magi’«. Det motiverede dem til at skrive et længere indlæg i Politiken Debat 8.12.

De to skribenter havde fået rigtigt fat i to ting: Der var en professor i Deadline, nemlig mig, og jeg blev, også korrekt, interviewet om min nye bog, ’Skærmens magi’. Men der blev ikke vrænget ad nogen børn i udsendelsen.

Det bliver der heller ikke i min bog, som de to debattører åbenlyst og ærgerligt nok ikke har læst. Det er desto mere paradoksalt, eftersom de to netop mener, at der i den offentlige debat ikke skal være »frit slag til at sige hvad som helst uden at have sat sig ind i emnet«.

Havde de set indslaget en gang til eller læst bogen, havde det stået klart for dem, at jeg ikke på noget tidspunkt vrænger ad nogen som helst brugere af teknologi. Jeg taler heller ikke »nedsættende, affærdigende og udskammende« om børn og unge.

Bogen er derimod et 255 sider langt forsvar for de børn, unge og voksne, der dagligt kæmper med at få et godt forhold til ny teknologi, særligt mobiltelefonen. Solidariteten gælder den femårige, for hvem skærmen er blevet en besættelse, der minder om den besættelse, den noget fortabte, men egentlig også elskelige Gollum har af ringen i ’Ringenes Herre’. Den femårige er i øvrigt min søn.

Solidariteten gælder også de unge piger, hvis liv på Snapchat er blevet et levende mareridt af rivalisering og mindreværd, og de studerende, hvis undervisningstid koloniseres af YouTube og Amazon.

Solidariteten gælder alle de mennesker, der ligesom jeg selv oplever, at den invasion af vores liv, vores opdragelse, vores skole, vores åndsliv og vores samfund, som de amerikanske techgiganter har iværksat, er umulig at håndtere individuelt.

Af samme grund har jeg naturligvis aldrig hævdet, at det er »børnene og de unge, der er problemet«. Til gengæld er jeg helt uenig med Johansen og Nørgaard i, at smartphones, tablets eller laptops ikke »i sig selv« er en stor del af problemet.



Det er de. Teknologi er ikke neutral. Den vil noget med dig, selv om den ikke fortæller dig præcis hvad. Og skærmen vil én ting med dig: Den vil have dit liv. Men du skal tage dit liv tilbage fra skærmen. Og så vrænge ad den.