24-årig mand: Jeg har aldrig været i min krop. Før jeg gik til mindfulness

Så nu spørger jeg bare: Hvorfor giver vi ikke alle unge mulighed for at træne mindfulness og forebygge stress, angst og depression med videnskabeligt dokumenterede metoder? Når dårlig trivsel er så stort et problem blandt unge, og vi for små penge kan give unge et redskab til selv at håndtere livet, så forstår jeg ikke, at titusindvis af unge får lykkepiller? Hvorfor har unge ikke et frit valg mellem mindfulness og lykkepiller? Og hvorfor får unge først behandling, når de er så dårlige, at de har brug for en psykolog eller psykiater, når mindfulness faktisk kan forebygge?



Vi lever i et ungdomshus, hvor der blæser rigeligt med rådne vinde. Instagram gør huset lavloftet og får os til at forestille os selv i en anden udgave. Facebooknarkomanien gør os fjerne for vores nærmeste og nære for vores fjerneste. Og vi stirrer os blinde på, hvordan kroppen ser ud, i stedet for blot at mærke kroppen.

Mindfulness er alt det modsatte. For nylig talte jeg i en bar med en pige, som fortalte, at hun havde gået til fitness i 7 år.

»Okay«, sagde jeg.

»Jeg har aldrig været i fitness. Jeg går til mindfulness«. 20 sekunder efter var hun smuttet.

Hvorfor skal mental veltrænethed og velbehag i lilletåen være usexet? Har vi ikke rigeligt fokus på det ydre og uopnåelige?

I min optik har vi brug for et ungdomshus med »en ånd af venlig, accepterende, selvforglemmende opmærksomhed«.

Med regn, der kommer og går med vinden. Med silkebløde stemmer. Og unge, der nyder solen med alt, de har.