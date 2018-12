Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Det er tid til protest, Danmark

Finansloven for 2019 tager dæmoniseringen af indvandrere og flygtninge til nye højder og vil medføre modløshed, angst og panik blandt samfundets svageste. Det må blive et vendepunkt.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Dansk økonomi er god, pengene passer, og vi passer godt på pengene. Fordi vi har styr på dansk økonomi, kan regeringen prioritere nye initiativer på udvalgte områder. Den sunde økonomi skal bruges til at skabe et endnu mere trygt og nært Danmark, hvor vi investerer i kernevelfærd til børn, unge, voksne og ældre, hvor vi letter afgifterne, og hvor vi skaber et mere grønt Danmark. Det er alt sammen med til at binde vores lille land og alle danskerne endnu tættere sammen«.

Lyder det ikke dejligt? Luft i regnskabet, en grøn nation, et folk med hinanden i hænderne. Danmark, som det var: Overskudslandet med vindmøller og velfærd til alle.

Citatet findes på Finansministeriets hjemmeside. Ordene er finansminister Kristian Jensens, anledningen er præsentationen af finansloven 2019.

Dykker man ned i finanslovsforslaget, tegner der sig et andet billede. Af siderne rejser sig en skamstøtte af kynisme, en gravsten over årtiers velfærdstanke om, at de stærkeste skal bære mest, og at ingen lades i stikken.

Nu får de stærke lettelser af afgifter på lystbåde og indregistrering af fly – den pris måtte DF betale for deres våde drøm, som er vores andres mareridt: Lindholm.

Jeg tror oprigtigt talt, at de færreste danskere lader sig narre af finansministerens ord om kernevelfærd

Det forekommer både urimeligt følelsesladet og direkte økonomisk uansvarligt at poste mere end 700 millioner kroner i et øprojekt for en lille gruppe mennesker, som dansk lov både har fastslået ikke kan sendes ud af Danmark, uden det vil være i strid med menneskerettighederne, og som to gange har fået Højesterets ord for, at opholdspligten ophæves efter få år.

Til gengæld har det fået mange af os til tasterne, mens en katastrofe med alvorligere ofre end vores nationale selvbillede snart vil udspille sig tyst og tragisk.

I finansloven falder flere ting i øjnene, som rammer nogle af de mest sårbare mennesker i Danmark. »En helt central og gennemgående faktor« for flygtninge bliver fremover midlertidighed. Alle skal hjem, så snart det er muligt. Det vil ikke længere tælle, at man har arbejde, er god til dansk eller engagerer sig i foreningslivet. Et barns selvstændige tilknytning til Danmark vil blive tillagt mindre betydning end før. Myndighederne skal gå til grænsen af de konventionsmæssige bestemmelser ved afgørelse om opholdstilladelser.

I grænsefikserede tider lyder det som garant for, at man holder sig på den rigtige side. Men omsat til realiteter bliver det let til magtmisbrug. Selv blandt kompetente jurister er det til debat, hvor grænsen går, for den kan kun fastlægges af domstolene. Det kræver ressourcer og tid – noget, nytilkomne flygtninge ikke har.

At flygte er at miste, at være vidne til krig, at fængsles, tortureres eller måtte løbe for livet er et traume. Uden fornemmelse af at være i sikkerhed vil flugten indeni aldrig høre op. Håbet om, at fremtiden kan blive lysere, hvis man dygtiggør sig, bidrager og engang favnes som menneske, er helende. Med doktrinen om midlertidighed slukkes det håb.

Modløshed, angst og panik får ingen til at gro, men er ikke desto mindre, hvad regeringens finanslov medfører. For voksne og for børn, der nu må opgive håbet om at lægge fortiden bag sig.

I løbet af de seneste år har jeg flere gange stået i så fattige hjem i mit land, at jeg har tænkt: Er dette Danmark?

Ud over midlertidighedens trussel kommer mange flygtningebørn i Danmark til at vokse op i en armod, som burde høre forgangne tider til. Hårdest ramt bliver enlige forsørgere på integrationsydelse. I sommer fik en enlig forsørger på integrationsydelse – uanset antallet af børn og uagtet at vedkommende ikke har ret til børneydelse – 11.993 kroner før skat. Til husleje, mad, medicin, tøj, alt.