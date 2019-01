Vismænd: Ufaglærte havner oftere på offentlig forsørgelse

En nyligt indgået aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Alternativet sigter mod at give borgere med komplekse problemer en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats via en sammenskrivning af lovgivningen inden for de sektorområder, disse borgere typisk er i berøring med. Det er et skridt i den rigtige retning, for det vil kræve en bred social indsats at få blandt andre ufaglærte langt fra arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse.

Ufaglærtes lave beskæftigelsesandel skyldes andet end mangel på uddannelse. For mange ufaglærte vil uddannelse i sig selv næppe hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet. Forskning viser samtidig, at effekten af økonomiske incitamenter er mindre for personer langt fra arbejdsmarkedet end for ressourcestærke ledige.

Hvis tilknytningen til arbejdsmarkedet skal styrkes for ufaglærte, der i dag står på sidelinjen, kræver det en bredere social indsats med fokus på andet en blot uddannelse og beskæftigelse.